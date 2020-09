AK Parti aday listesi (İşte İl İl AK Parti milletvekili adayları)

refid:28673116 ilişkili resim dosyası

İşte Ak Parti'nin il il aday listesi:

ADANA



1. NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK DOKTOR

2. FATMA GÜLDEMET SARI YÜKSEK MİMAR

3. SADULLAH KISACIK YÜKSEK MÜHENDİS

4. TALİP KÜÇÜKCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

5. MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ YÜKSEK AVUKAT

6. ESRA YALVAÇ YÜKSEK DOKTOR

7. MEHMET CAN YÜKSEK AVUKAT

8. MUSTAFA ÇALIŞKAN YÜKSEK ECZACI

9. ASUMAN TEKİN YÜKSEK MİMAR

10. KASIM PAMUK YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

11. MEHMET FARUK BOZKURT YÜKSEK ÖĞRETMEN

12. RAMAZAN DEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. MEHMET AY YÜKSEK AVUKAT

14. HASAN BERZAN TOPRAK YÜKSEK AVUKAT



ADIYAMAN



1. AHMET AYDIN YÜKSEK AVUKAT

2. ADNAN BOYNUKARA YÜKSEK MÜHENDİS

3. İBRAHİM HALİL FIRAT YÜKSEK AVUKAT

4. SALİH FIRAT YÜKSEK DOKTOR

5. İCLAL YALÇIN TUTUŞ YÜKSEK ECZACI



AFYONKARAHİSAR



1. HALİL ÜRÜN YÜKSEK AVUKAT

2. ALİ ÖZKAYA YÜKSEK AVUKAT

3. REMZİYE SIVACI YÜKSEK DOKTOR

4. AKİF ÖZKALDI YÜKSEK MÜHENDİS

5. FATİH BEDER YÜKSEK AVUKAT



AĞRI



1. ABDULLAH ATALAY YÜKSEK MÜHENDİS

2. YILMAZ ENSAROĞLU YÜKSEK İLAHİYATÇI

3. HALİL ÖZYOLCU YÜKSEK AVUKAT

4. ALİ KONYAR ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



AKSARAY



1. İLKNUR İNCEÖZ YÜKSEK AVUKAT

2. NEVZAT PALTA YÜKSEK MÜHENDİS

3. HÜSEYİN HÜYÜK YÜKSEK AVUKAT



AMASYA



1. MEHMET NACİ BOSTANCI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. SAİT YÜCE YÜKSEK İLAHİYATÇI

3. HASAN ALİ CESUR YÜKSEK MÜHENDİS



ANKARA 1



1. YALÇIN AKDOĞAN YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

2. AHMET GÜNDOĞDU YÜKSEK EĞİTMEN

3. ALİ İHSAN ARSLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. JÜLİDE SARIEROĞLU YÜKSEK EKONOMİST

5. MURAT ALPARSLAN YÜKSEK AVUKAT

6. ERTAN AYDIN YÜKSEK MÜŞAVİR

7. TÜLAY SELAMOĞLU YÜKSEK MİMAR

8. FATİH ŞAHİN YÜKSEK AVUKAT

9. MEHMET EMİN ZARARSIZ YÜKSEK MÜŞAVİR

10. HASAN ALBAYRAK YÜKSEK MÜŞAVİR

11. ERCAN KINACI YÜKSEK AVUKAT

12. BARIŞ AYDIN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. MURAT KÖSE YÜKSEK MÜHENDİS

14. HASAN KARAGÖZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

15. HATİCE DEMİRTAŞ YÜKSEK AVUKAT

16. HAYDAR ŞAHİN YÜKSEK AVUKAT

17. FATMA COŞAR KARACAN YÜKSEK AVUKAT

18. MEHMET ALİ CANLI YÜKSEK AVUKAT



ANKARA 2



1. EMRULLAH İŞLER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. AHMET İYİMAYA YÜKSEK AVUKAT

3. LÜTFİYE SELVA ÇAM YÜKSEK MÜHENDİS

4. VEDAT BİLGİN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

5. AYDIN ÜNAL YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

6. AYHAN YILMAZ ORTA SERBEST/ÖZEL

7. MAHMUT SAMİ MALLI YÜKSEK MÜHENDİS

8. NEVZAT CEYLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

9. AHMET BABA YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

10. NURİ ELİBOL YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

11. ADEM CEYLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

12. SELİM CERRAH YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. BÜLENT YAĞMUR YÜKSEK AVUKAT

14. NESLİHAN CENK YÜKSEK MÜHENDİS



ANTALYA



1. LÜTFİ ELVAN YÜKSEK EKONOMİST

2. MUSTAFA KÖSE YÜKSEK AVUKAT

3. HÜSEYİN SAMANİ YÜKSEK MÜHENDİS

4. GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ YÜKSEK HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

5. SENA NUR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT

6. İBRAHİM AYDIN YÜKSEK MÜHENDİS

7. ATAY USLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

8. İBRAHİM TÜRKİŞ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

9. NEVİN KORKMAZ ZOR YÜKSEK AVUKAT

10. HAKKI BEŞKAZALI YÜKSEK AVUKAT

11. ERCAN MEKTEPLİOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

12. İZZET YILMAZ YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

13. MURTAZA TAMYÜREK ORTA YÖNETİCİ - KAMU

14. MUSTAFA AKDENİZ YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ



ARDAHAN



1. ORHAN ATALAY YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. YUNUS BAYDAR YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ



ARTVİN



1. İSRAFİL KIŞLA YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. VEDAT KİBAR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



AYDIN



1. MEHMET SADIK ATAY YÜKSEK MÜHENDİS

2. ABDURRAHMAN ÖZ YÜKSEK AVUKAT

3. ZEYNEP ARMAĞAN USLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

4. MUSTAFA SAVAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. METİN YAVUZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. ERSİN ESENLİK YÜKSEK MÜHENDİS

7. CENGİZ ALTINTAŞ YÜKSEK ÖĞRETMEN



BALIKESİR



1. MAHMUT POYRAZLI YÜKSEK AVUKAT

2. SEMA KIRCI YÜKSEK DANIŞMAN

3. ALİ AYDINLIOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

4. AYŞE KARDAŞ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

5. KASIM BOSTAN YÜKSEK MEMUR

6. MEHMET BAYYİĞİT YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

7. HİLAL DEMİRÖZER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

8. MUSTAFA CANBEY YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR



BARTIN



1. YILMAZ TUNÇ YÜKSEK AVUKAT

2. MUSTAFA YELKENCİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



BATMAN



1. ZİVER ÖZDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS

2. MEHMET EMİN EKMEN YÜKSEK AVUKAT

3. MURAT GÜNEŞTEKİN YÜKSEK MÜHENDİS

4. ADİLE GÜRBÜZ YÜKSEK AVUKAT



BAYBURT



1. NACİ AĞBAL YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

2. BÜNYAMİN ÖZBEK YÜKSEK MÜHENDİS



BİLECİK



1. HALİL ELDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS

2. RAMAZAN KURTULMUŞ ORTA EMEKLİ



BİNGÖL



1. ŞEBNEM KOCAKELÇİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. ENVER FEHMİOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

3. FEYZİ BERDİBEK ORTA SERBEST/ÖZEL



BİTLİS



1. VEDAT DEMİRÖZ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

2. EDİP SAFTER GAYDALI YÜKSEK EKONOMİST

3. FATİH KADİRİOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS



BOLU



1. ALİ ERCOŞKUN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. FEHMİ KÜPÇÜ YÜKSEK AVUKAT

3. MEHMET EMİN GÜZ YÜKSEK AVUKAT



BURDUR



1. REŞAT PETEK YÜKSEK AVUKAT

2. İBRAHİM EKİCİ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

3. KAMİL ÖZCAN ORTA SERBEST/ÖZEL



BURSA



1. MEHMET MÜEZZİNOĞLU YÜKSEK DOKTOR

2. EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ YÜKSEK AVUKAT

3. CEMALETTİN KANİ TORUN YÜKSEK DOKTOR

4. HÜSEYİN ŞAHİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. İSMET SU YÜKSEK AVUKAT

6. HAKAN ÇAVUŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT

7. ÖNDER MATLI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

8. ZEKERİYA BİRKAN YÜKSEK AVUKAT

9. BENNUR KARABURUN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

10. GÜRSEL DÖNMEZ YÜKSEK MEMUR

11. YÜKSEL YENİ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

12. NİHAT NASIR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

13. HARUN AKIN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

14. AHMET KILIÇ YÜKSEK DANIŞMAN

15. OSMAN MESTEN YÜKSEK AVUKAT

16. HALİDE SERPİL ŞAHİN YÜKSEK ECZACI

17. CEMİLE YİĞİT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

18. SALİH BAŞPARMAK YÜKSEK EĞİTMEN



ÇANAKKALE



1. BÜLENT TURAN YÜKSEK AVUKAT

2. İSMAİL KAŞDEMİR YÜKSEK AVUKAT

3. JÜLİDE İSKENDEROĞLU YÜKSEK TEKNİKER

4. SEBAHATTİN GÜNER YÜKSEK AVUKAT



ÇANKIRI



1. MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT

2. HÜSEYİN FİLİZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



ÇORUM



1. SALİM USLU ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. CAHİT BAĞCI YÜKSEK SOSYOLOG

3. LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT YÜKSEK ECZACI

4. AHMET SAMİ CEYLAN YÜKSEK MÜHENDİS



DENİZLİ



1. NİHAT ZEYBEKCİ YÜKSEK İŞADAMI

2. MEHMET YÜKSEL YÜKSEK İŞADAMI

3. BİLAL UÇAR YÜKSEK AVUKAT

4. NURCAN DALBUDAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. OSMAN YÜCELİŞ YÜKSEK MÜHENDİS

6. EMİN OKKAYA YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ

7. PERAL ULUKÖY YÜKSEK ECZACI



DİYARBAKIR



1. CEVDET YILMAZ YÜKSEK BÜROKRAT

2. MEHMET SELİM ENSARİOĞLU ORTA ÇİFTÇİ

3. SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ ORTA EMEKLİ

4. OYA ERONAT YÜKSEK MÜHENDİS

5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. ABDURRAHMAN KURT YÜKSEK MÜHENDİS

7. ALİ İHSAN MERDANOĞLU ORTA ÇİFTÇİ

8. MUSTAFA ELGÖRMÜŞ YÜKSEK İKTİSATÇI

9. NETİCE ARSLAN ORTA ÖĞRETMEN

10. ALAATTİN PARLAK YÜKSEK SANATÇI

11. ABBAS BARIŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU



DÜZCE



1. FARUK ÖZLÜ YÜKSEK MÜHENDİS

2. FEVAİ ARSLAN ORTA İŞADAMI

3. AYŞE KEŞİR YÜKSEK MÜŞAVİR



EDİRNE



1. ŞEMSETTİN EMİR YÜKSEK

2. FATMA AKSAL YÜKSEK EKONOMİST

3. MUSTAFA OKUR İLK SERBEST/ÖZEL



ELAZIĞ



1. ŞUAY ALPAY YÜKSEK AVUKAT

2. METİN BULUT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. SERPİL BULUT YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

4. ÖMER SERDAR YÜKSEK AVUKAT



ERZİNCAN



1. TALHA EROL DURMAZ YÜKSEK DOKTOR

2. SERKAN BAYRAM YÜKSEK AVUKAT



ERZURUM



1. EFKAN ALA YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. ADNAN YILMAZ YÜKSEK BÜROKRAT

3. ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU YÜKSEK EKONOMİST

4. İBRAHİM AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

5. ABDURRAHİM FIRAT YÜKSEK AVUKAT

6. ZAFER TARİKDAROĞLU YÜKSEK EĞİTMEN



ESKİŞEHİR



1. NABİ AVCI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. SALİH KOCA YÜKSEK MÜHENDİS

3. EMİNE NUR GÜNAY YÜKSEK EKONOMİST

4. MUSTAFA KEMAL BİÇERLİ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

5. YETKİN TETİK ORTA SERBEST/ÖZEL

6. ALİ DEMİREL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



GAZİANTEP



1. MEHMET ŞİMŞEK YÜKSEK EKONOMİST

2. ABDULHAMİT GÜL YÜKSEK AVUKAT

3. ŞAMİL TAYYAR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

4. CANAN CANDEMİR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT

5. ABDULLAH NEJAT KOÇER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. MEHMET ERDOĞAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

7. SERPİL KAVRAK YÜKSEK AVUKAT

8. ALİ ŞAHİN YÜKSEK ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

9. FİKRET MURAT TURAL YÜKSEK ÖĞRETMEN

10. YUSUF ERDEM GÜZELBEY YÜKSEK MİMAR

11. MEHMET MENDERES KARADUMAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

12. MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER YÜKSEK MEMUR



GİRESUN



1. TURHAN ALÇELİK YÜKSEK DOKTOR

2. ADEM TATLI YÜKSEK VETERİNER HEKİMİ

3. MEHMET GELDİ YÜKSEK MÜHENDİS

4. HATİCE KOCAOĞLU YÜKSEK ECZACI



GÜMÜŞHANE



1. KEMALETTİN AYDIN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. FERAMUZ ÜSTÜN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



HAKKARİ



1. OSMAN KIZILBAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. RÜSTEM ZEYDAN YÜKSEK DOKTOR

3. MEHMET ERTUŞ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



HATAY



1. ADEM YEŞİLDAL YÜKSEK AVUKAT

2. ORHAN KARASAYAR YÜKSEK MÜHENDİS

3. MEHMET ÖNTÜRK YÜKSEK İŞADAMI

4. MEHMET ALĞAN ORTA SERBEST/ÖZEL

5. HACI BAYRAM TÜRKOĞLU YÜKSEK İKTİSATÇI

6. TÜLİN DURGUN YETİM YÜKSEK DOKTOR

7. İBRAHİM NACİ YAPAR YÜKSEK MÜHENDİS

8. MEHMET HACIOĞLU YÜKSEK ÇİFTÇİ

9. CANAN KAHRAMAN YÜKSEK MÜHENDİS

10. AHMET DEMİRTAŞ YÜKSEK MÜHENDİS



IĞDIR



1. FERDİ TURAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. CENGİZ ŞEYRAN YÜKSEK DANIŞMAN



ISPARTA



1. SÜREYYA SADİ BİLGİÇ YÜKSEK EKONOMİST

2. RECEP ÖZEL YÜKSEK AVUKAT

3. İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK BÜROKRAT

4. AYŞE USTA ORTA İŞKADINI



İSTANBUL 1



1. İDRİS GÜLLÜCE YÜKSEK MÜHENDİS

2. MİHRİMAH BELMA SATIR YÜKSEK AVUKAT

3. EROL KAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. AHMET BERAT ÇONKAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. OSMAN CAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. BERAT ALBAYRAK YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

7. İSMET UÇMA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

8. METİN KÜLÜNK YÜKSEK MÜHENDİS

9. RAVZA KAVAKCI KAN YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10. ERKAN KANDEMİR YÜKSEK MÜHENDİS

11. ALEV DEDEGİL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

12. MEHMET ALİ PULCU YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

13. HASAN SERT YÜKSEK MÜHENDİS

14. HÜSEYİN YAYMAN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

15. OSMAN BOYRAZ YÜKSEK MÜHENDİS

16. FAİK IŞIK YÜKSEK AVUKAT

17. HULUSİ ŞENTÜRK YÜKSEK MÜHENDİS

18. ŞEYMA DÖĞÜCÜ YÜKSEK AVUKAT

19. BİLAL TOPÇU YÜKSEK MUHASEBECİ

20. RABİA İLHAN YÜKSEK AVUKAT

21. FATMA VARANK YÜKSEK MİMAR

22. ADEM SEFER YÜKSEK MÜHENDİS

23. HURŞİT YILDIRIM YÜKSEK AVUKAT

24. FAHRİ YASİN ŞENER YÜKSEK İKTİSATÇI

25. PINAR KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU YÜKSEK AVUKAT

26. AYŞE KARTAL YÜKSEK MUHASEBECİ

27. MUSTAFA DEMİRAL YÜKSEK AVUKAT

28. MUSTAFA ÖZMEN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

29. ESMA ERSİN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

30. ALİM ERDEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

31. COŞKUN KOÇ YÜKSEK ECZACI



İSTANBUL 2



1. VOLKAN BOZKIR YÜKSEK DİPLOMAT

2. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI YÜKSEK AVUKAT

3. EKREM ERDEM YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. AZİZ BABUŞCU YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

5. DURMUŞ ALİ SARIKAYA YÜKSEK MÜŞAVİR

6. ETHEM TOLGA YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

7. ŞİRİN ÜNAL YÜKSEK ORDU MENSUBU

8. FATMA BENLİ YÜKSEK AVUKAT

9. HÜSEYİN BÜRGE YÜKSEK ÖĞRETMEN

10. SEVİM SAVAŞER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

11. HAYDAR ALİ YILDIZ YÜKSEK AVUKAT

12. MARKAR ESEYAN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

13. OKTAY SARAL YÜKSEK MÜHENDİS

14. AHMET HALDUN ERTÜRK YÜKSEK DOKTOR

15. AHMET BAHA ÖĞÜTKEN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

16. AHMET HAMDİ ÇAMLI YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

17. HÜSEYİN HÜSNÜ KILIÇ YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

18. İBRAHİM SOLMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

19. BEDRİ BAŞ ORTA SERBEST/ÖZEL

20. İSMAİL ERGÜNEŞ YÜKSEK AVUKAT

21. MEHMET ER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

22. PERİHAN TOĞAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

23. MUHARREM BALTACI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

24. REŞİDE YÜKSEL YÜKSEK DOKTOR

25. MAHMUT DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

26. SÜLEYMAN ENES KILIÇ YÜKSEK MÜHENDİS



İSTANBUL 3



1. MUSTAFA ŞENTOP YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. ÖZLEM ZENGİN YÜKSEK AVUKAT

3. FEYZULLAH KIYIKLIK YÜKSEK AVUKAT

4. MEHMET MUŞ YÜKSEK EKONOMİST

5. MEHMET DOĞAN KUBAT YÜKSEK AVUKAT

6. TÜLAY KAYNARCA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

7. ABDURRAHİM BOYNUKALIN YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

8. HARUN KARACA ORTA MUHASEBECİ

9. UĞUR IŞILAK ORTA SANATÇI

10. MUSTAFA YENEROĞLU YÜKSEK AVUKAT

11. MUSTAFA AFŞIN YAZICIOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS

12. MEHMET METİNER YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

13. HALİS DALKILIÇ YÜKSEK İKTİSATÇI

14. MAHMUT ÖVÜR YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

15. YILDIZ SEFERİNOĞLU YÜKSEK AVUKAT

16. FATMA BETÜL SAYAN KAYA YÜKSEK MÜHENDİS

17. TÜLİN MAZLUMOĞLU KESTANE YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

18. MEHMET BAYKAN YÜKSEK AVUKAT

19. RESUL KURT YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

20. BETÜL BİRER ORTA SERBEST/ÖZEL

21. ABDULLAH BAŞCI YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

22. ZEYNEP İŞCEN ÇEVİKER YÜKSEK SAĞLIK GÖREVLİSİ

23. CELAL BABAYİĞİT YÜKSEK AVUKAT

24. HAKAN BAHADIR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

25. HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

26. YEŞİL AYTULUM TURUT ORTA SERBEST/ÖZEL

27. YASİN ZÜLBAHAROĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

28. ABDULLAH SADIKSOY YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

29. ARİF KALMAZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

30. FATMA NUR YAVUZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

31. FEVZİ DURMUŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



İZMİR 1



1. VEYSEL EROĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. CEMİL ŞEBOY YÜKSEK MİMAR

4. HÜSEYİN KOCABIYIK YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

5. OZAN CEYHUN ORTA SERBEST/ÖZEL

6. NECİP NASIR YÜKSEK MÜHENDİS

7. CEMAL BEKLE YÜKSEK SOSYOLOG

8. MAHMUT ATİLLA KAYA YÜKSEK AVUKAT

9. BEDİHA TÜRKYILMAZ YÜKSEK DOKTOR

10. TALİP UZUN YÜKSEK MEMUR

11. KAZIM ERTEN YÜKSEK MEMUR

12. ÖMER SERTBAŞ YÜKSEK MÜHENDİS

13. GÜRBÜZ AKBULUT YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU



İZMİR 2



1. MUSTAFA İBRAHİM TURHAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. NESRİN ULEMA YÜKSEK ECZACI

3. HAMZA DAĞ YÜKSEK AVUKAT

4. KEREM ALİ SÜREKLİ YÜKSEK AVUKAT

5. DURMUŞ BOZTUĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. MEHMET BAYINDIR YÜKSEK DOKTOR

7. SAVCI SAYAN YÜKSEK EKONOMİST

8. NEŞE GÜRÇAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

9. TANSU KAYA YÜKSEK MÜHENDİS

10. BİLAL KIRKPINAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

12. ALİ HADİM ORTA ÇİFTÇİ

13. MÜJDE ÇELİK ORTA SERBEST/ÖZEL



KAHRAMANMARAŞ



1. MAHİR ÜNAL YÜKSEK BÜROKRAT

2. NURSEL REYHANLIOĞLU YÜKSEK ECZACI

3. VEYSİ KAYNAK YÜKSEK AVUKAT

4. SEVDE BAYAZIT KAÇAR YÜKSEK İŞKADINI

5. MEHMET UĞUR DİLİPAK YÜKSEK MÜHENDİS

6. MEHMET İLKER ÇİTİL YÜKSEK DOKTOR

7. TÜRK İSLAM KARAKOÇ YÜKSEK AVUKAT

8. İMRAN KILIÇ YÜKSEK İLAHİYATÇI



KARABÜK



1. OSMAN KAHVECİ YÜKSEK MÜHENDİS

2. SEDAT NAMAL ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



KARAMAN



1. RECEP KONUK YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. RECEP ŞEKER YÜKSEK DOKTOR



KARS



1. MEHMET UÇUM YÜKSEK AVUKAT

2. YUSUF SELAHATTİN BEYRİBEY YÜKSEK DOKTOR

3. ENSAR ERDOĞDU YÜKSEK AVUKAT



KASTAMONU



1. MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN YÜKSEK ECZACI

2. METİN ÇELİK YÜKSEK AVUKAT

3. ZAFER NALBANTOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS



KAYSERİ



1. MEHMET ÖZHASEKİ YÜKSEK AVUKAT

2. AHMET DOĞAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. YAŞAR KARAYEL YÜKSEK MÜŞAVİR

4. KEMAL TEKDEN YÜKSEK DOKTOR

5. HAVVA TALAY ÇALIŞ YÜKSEK DOKTOR

6. HALİL ERGEN YÜKSEK MEMUR

7. İSMAİL TAMER YÜKSEK DOKTOR

8. AVŞAR ASLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

9. AYDIN KALKAN YÜKSEK ÖĞRETMEN



KIRIKKALE



1. OĞUZ KAĞAN KÖKSAL YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. RAMAZAN CAN YÜKSEK AVUKAT

3. ABDULLAH ÖZTÜRK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



KIRKLARELİ



1. HAMDİ IRMAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. VOLKAN GÖÇ YÜKSEK MÜHENDİS

3. AYTAÇ AKSOY YÜKSEK MÜHENDİS



KIRŞEHİR



1. SALİH ÇETİNKAYA YÜKSEK AVUKAT

2. HACI TURAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



KİLİS



1. REŞİT POLAT YÜKSEK ECZACI

2. AHMET SALİH DAL ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



KOCAELİ



1. FİKRİ IŞIK YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. ZEKİ AYGÜN YÜKSEK MÜHENDİS

4. İLYAS ŞEKER YÜKSEK MÜHENDİS

5. MEHMET AKİF YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

6. CEMALETTİN KAFLI YÜKSEK AVUKAT

7. SAMİ ÇAKIR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

8. AYŞE MÜGE OLŞEN YÜKSEK ECZACI

9. HALİT ÇOKAN YÜKSEK AVUKAT

10. YALÇIN COŞTUR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

11. YAHYA COŞKUN YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR



KONYA



1. AHMET DAVUTOĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. MUSTAFA BALOĞLU YÜKSEK DOKTOR

3. HÜSNÜYE ERDOĞAN YÜKSEK DOKTOR

4. ZİYA ALTUNYALDIZ YÜKSEK MÜSTEŞAR

5. MUHAMMET UĞUR KALELİ ORTA YÖNETİCİ - KAMU

6. LEYLA ŞAHİN USTA YÜKSEK DOKTOR

7. MEHMET BABAOĞLU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

8. ABDULLAH AĞRALI YÜKSEK DOKTOR

9. HALİL ETYEMEZ YÜKSEK EĞİTMEN

10. RÜVEYDE GÜLSEREN IŞIK YÜKSEK PİSİKOLOG

11. HACI AHMET ÖZDEMİR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

12. ÖMER ÜNAL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

13. MUSTAFA KAYA YÜKSEK MEMUR

14. ÖMER FARUK KANIK YÜKSEK MÜHENDİS



KÜTAHYA



1. MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI YÜKSEK MÜHENDİS

2. VURAL KAVUNCU YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. İSHAK GAZEL YÜKSEK AVUKAT

4. AHMET TAN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



MALATYA



1. ÖZNUR ÇALIK YÜKSEK ECZACI

2. TAHA ÖZHAN YÜKSEK MÜŞAVİR

3. MUSTAFA ŞAHİN YÜKSEK EĞİTMEN

4. NURETTİN YAŞAR YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. BÜLENT TÜFENKCİ YÜKSEK AVUKAT

6. BAYRAM TAŞKIN YÜKSEK AVUKAT



MANİSA



1. RECAİ BERBER YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

2. UĞUR AYDEMİR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

3. SELÇUK ÖZDAĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

4. MURAT BAYBATUR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

5. ŞULE TUNALI YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. İSMAİL BİLEN YÜKSEK AVUKAT

7. MUSA YILMAZ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

8. GÜZİDE İÇEN KASAP YÜKSEK MİMAR

9. BİLAL TEMEL YÜKSEK AVUKAT



MARDİN



1. ORHAN MİROĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY YÜKSEK ECZACI

3. MEHMET VEJDİ KAHRAMAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. ABDULLAH ERİN YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

5. CENGİZ DEMİRKAYA YÜKSEK EĞİTMEN

6. MEHMET EMİN DENİZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



MERSİN



1. MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK YÜKSEK ECZACI

2. YILMAZ TEZCAN YÜKSEK DOKTOR

3. MUHSİN KIZILKAYA YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR

4. ZEYNEP GÜL YILMAZ YÜKSEK AVUKAT

5. İBRAHİM GÜL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

6. ARİF YILDIRIM YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

7. MEHMET EMİN KAPLAN YÜKSEK AVUKAT

8. PINAR NAR YÜKSEK AVUKAT

9. CEMAL BALKAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

10. ABDULLAH KUZ YÜKSEK ÖĞRETMEN

11. MEHMET TAŞKIRAN YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



MUĞLA



1. HASAN ÖZYER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. HASAN KÖKTEN YÜKSEK MÜHENDİS

3. ELVAN GÖÇER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. MEHMET YAVUZ DEMİR YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

5. MUHİTTİN KAYABAŞ YÜKSEK MÜHENDİS

6. ÖZBEN YELDA EROL GÖKCAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



MUŞ



1. MEHMET EMİN ŞİMŞEK YÜKSEK MÜHENDİS

2. ABDULSELAM ER YÜKSEK EĞİTMEN

3. HALİS SALTIK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



NEVŞEHİR



1. MUSTAFA AÇIKGÖZ YÜKSEK ECZACI

2. MURAT GÖKTÜRK YÜKSEK AVUKAT

3. EBUBEKİR GİZLİGİDER YÜKSEK AVUKAT



NİĞDE



1. ALPASLAN KAVAKLIOĞLU YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. ERDOĞAN ÖZEGEN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. YAŞAR ATAÇ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



ORDU



1. NUMAN KURTULMUŞ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. OKTAY ÇANAK YÜKSEK AVUKAT

3. İHSAN ŞENER YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

4. AYŞE NİLGÜN TOMAKİN YÜKSEK AVUKAT

5. ŞAKİR ÇOBAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



OSMANİYE



1. SUAT ÖNAL YÜKSEK MÜHENDİS

2. MÜCAHİT DURMUŞOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU

3. MEHMET SARI YÜKSEK EMEKLİ

4. EMİR HASAN ARSLANTAŞ YÜKSEK AVUKAT



RİZE



1. HASAN KARAL YÜKSEK İLAHİYATÇI

2. HİKMET AYAR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

3. OSMAN AŞKIN BAK YÜKSEK MÜHENDİS



SAKARYA



1. AYŞENUR İSLAM YÜKSEK ÖGRETİM ÜYESİ

2. MUSTAFA İSEN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. ALİ İHSAN YAVUZ YÜKSEK AVUKAT

4. RECEP UNCUOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS

5. ALİ İNCİ YÜKSEK ÖĞRETMEN

6. RECEP HACIEYÜPOĞLU YÜKSEK AVUKAT

7. BİLGEHAN DOĞRU YÜKSEK DOKTOR



SAMSUN



1. AKİF ÇAĞATAY KILIÇ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ

2. AHMET DEMİRCAN YÜKSEK DOKTOR

3. FUAT KÖKTAŞ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. ÇİĞDEM KARAASLAN YÜKSEK MİMAR

5. HASAN BASRİ KURT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

6. KAMURAN ÖZDEN YÜKSEK MÜSTEŞAR

7. YILMAZ HOCAOĞLU YÜKSEK AVUKAT

8. HÜSEYİN AVNİ ÇATAL YÜKSEK MÜHENDİS

9. ADEM TUNCER YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



SİİRT



1. YASİN AKTAY YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. HAŞİM TAŞKIRAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

3. ALİ İLBAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



SİNOP



1. CENGİZ TOKMAK YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. NAZIM MAVİŞ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL



SİVAS



1. İSMET YILMAZ YÜKSEK AVUKAT

2. HİLMİ BİLGİN YÜKSEK AVUKAT

3. SELİM DURSUN YÜKSEK MÜHENDİS

4. ADEM YILDIRIM YÜKSEK AVUKAT

5. YALÇIN ÖZDEMİR YÜKSEK SERBEST / ÖZEL



ŞANLIURFA



1. NUREDDİN NEBATİ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. MEHMET KASIM GÜLPINAR YÜKSEK ÇİFTÇİ

3. SEYİT EYYÜPOĞLU ORTA ÇİFTÇİ

4. MAZHAR BAĞLI YÜKSEK SOSYOLOG

5. HALİL ÖZCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. HAMİDE SÜRÜCÜ YÜKSEK MÜHENDİS

7. AHMET EŞREF FAKIBABA YÜKSEK DOKTOR

8. MEHMET AKYÜREK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

9. MAHMUT KAÇAR YÜKSEK MÜHENDİS

10. YUSUF EĞİLMEZ YÜKSEK AVUKAT

11. YILDIZ KONAL SÜSLÜ YÜKSEK PİSİKOLOG

12. ABDULLAH YEŞİL YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR



ŞIRNAK



1. ARSLAN TATAR ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

2. ADNAN ŞIK ORTA SERBEST/ÖZEL

3. LEZGİN ADIYAMAN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. RİZGİN BİRLİK ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



TEKİRDAĞ



1. MUSTAFA YEL YÜKSEK MÜLKİ İDARE AMİRİ

2. AYŞE DOĞAN YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

3. METİN AKGÜN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

4. EYÜP KANAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

5. HAKAN SUNAL YÜKSEK DOKTOR

6. AHMET ÜZGÜN YÜKSEK ÖĞRETMEN



TOKAT



1. COŞKUN ÇAKIR YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

2. CELİL GÖÇER YÜKSEK DOKTOR

3. FATMA GAYE GÜLER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. FATİH AKGÜN YÜKSEK AVUKAT

5. MUSTAFA ARSLAN YÜKSEK AVUKAT



TRABZON



1. SÜLEYMAN SOYLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. MUHAMMET BALTA YÜKSEK MÜHENDİS

3. AYŞE SULA KÖSEOĞLU YÜKSEK AVUKAT

4. ADNAN GÜNNAR YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

5. NİHAT TOSUN YÜKSEK DOKTOR

6. SALİH CORA YÜKSEK AVUKAT



TUNCELİ



1. MEHMET TUNÇ YÜKSEK MÜHENDİS

2. ALİ ULVİ SEYREK YÜKSEK AVUKAT



UŞAK



1. MEHMET ALTAY YÜKSEK AVUKAT

2. EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN YÜKSEK MİMAR

3. HÜSEYİN KESKİN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



VAN



1. BURHAN KAYATÜRK YÜKSEK MÜHENDİS

2. ÖMER ÇAHA YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

3. NAHİDE HAKAN YÜKSEK AVUKAT

4. FARUK ALPASLAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. HAMDULLAH ŞEVLİ YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ

6. ÖZGE BURAK DEGER YÜKSEK EĞİTMEN

7. YAKUP ALADAĞ YÜKSEK ÖĞRETMEN

8. NİZAMETTİN AĞAR YÜKSEK MÜŞAVİR



YALOVA



1. FİKRİ DEMİREL YÜKSEK ÖĞRETMEN

2. MEHMET DEMİRHAN ORTA SERBEST/ÖZEL



YOZGAT



1. ABDULKADİR AKGÜL YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

2. ERTUĞRUL SOYSAL YÜKSEK DOKTOR

3. YUSUF BAŞER YÜKSEK AVUKAT

4. İSKENDER MİNAR YÜKSEK AVUKAT



ZONGULDAK



1. HÜSEYİN ÖZBAKIR YÜKSEK SAVCI

2. FARUK ÇATUROĞLU YÜKSEK EKONOMİST

3. ÖZCAN ULUPINAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL

4. EMİNE ÇİFT YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

5. AKIN KAYMAK YÜKSEK EKONOMİST