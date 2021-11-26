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Ailesiyle evlat nöbetine katıldı, gözyaşlarıyla seslendi: 'Ağabey ne olur gel'

#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#Muhammed Emin Kaman

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde 817 gündür eylem yapan ailelerin sayısı, Tekirdağ'dan gelen Kaman ailesiyle 246'ya yükseldi. 2014 yılında 19 yaşında kaçırılan ağabeyi Abdulkadir için eyleme katılan Muhammed Emin Kaman (10), "Seni çok seviyorum. Ne olur bizi duyuyorsan gel. Ben 2,5 yaşındaydım, gittin. Oldum koskocaman adam, 10 yaşına geldim" dedi.

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HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti 817'nci gününde de sürdü. Aile sayısı, 2014 yılında 19 yaşında İzmir'de inşaat işçisiyken kandırılarak kaçırılan oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek oturma eylemine başlayan Esmer, babası Memduh ve kardeşi Muhammed Emin Kaman ile 246'ya yükseldi.

Oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu belirten Esmer Kaman, "Hiçbir haber alamadık. Ona hasret kaldım. Her yerde aradık, bulamadık. Oğlumu bulmak için doğru yolun burasını olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Baktım herkesin çocuğu geliyor, o yüzden ben de geldim buraya. İnanarak geldim. Allah'ın izniyle benim oğlum beni burada görünce gelir. Sana hasret kaldım ben. Her gün ağlıyorum, sızlıyorum. 7 yıldır gecem gündüzüm zehir oldu. Eğer beni seviyorsan ne olur geri dön. Burada devlet bize kucak açmış. Hiçbir şey yapmayacaklar sana. Seni getirip bize teslim edecekler. Hiç kimseye inanma. İnan seni sapasağlam getirip bize verecekler. Devletimize sığın, gel teslim ol. Ne olur, seni bekliyorum burada. Sana yalvarıyorum. Bugüne kadar hep çocuğumuzu bizden sakladılar. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bundan HDP'yi sorumlu tutuyorum. Sadece ölüm için götürüyorlar. Bir fabrikaya girecekti. İnşaatta çalışıyordu. Evraklarını hazırlamıştı. İşe başlayacaktı, bir daha geri dönmedi" dedi.

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'GİTTİĞİNDE 2,5 YAŞINDAYDIM, KOSKOCAMAN ADAM OLDUM, NE OLUR GEL'

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Gözyaşları içinde ağabeyine seslenen Muhammed Emin Kaman ise şunları söyledi:
"Ağabeyim seni çok özledim. Aylardır, yıllardır seni bekliyorum. Ne olur gel. Seni çok seviyorum. Ne olur bizi duyuyorsan gel. Ben 2,5 yaşındaydım, gittin. Oldum koskocaman adam, 10 yaşına geldim. Ne olur gel. Herkes seni özledi."

Ailesiyle evlat nöbetine katıldı, gözyaşlarıyla seslendi: Ağabey ne olur gel

Babası Memduh Kaman ise, oğlunu götürenleri lanetlediğini belirterek, "HDP ve uzantılarını şiddetle kınıyorum. Oğlumun gönderilmesini istiyorum. Oğlum sesimi duyuyorsa gelip devletimize sığınmasını istiyorum. Evladım gelinceye kadar ben buradayım. Hiçbir şekilde ayrılmıyorum" diye konuştu.

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#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#Muhammed Emin Kaman

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