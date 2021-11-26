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Gündem
Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 16:41 | 

Evlat nöbetindeki 10 yaşındaki Muhammed abisine gözyaşlarıyla seslendi: Ne olur gel

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde 817 gündür eylem yapan ailelerin sayısı, Tekirdağ'dan gelen Kaman ailesiyle 246'ya yükseldi. 2014 yılında 19 yaşında kaçırılan ağabeyi Abdulkadir için eyleme katılan Muhammed Emin Kaman (10), "Seni çok seviyorum. Ne olur bizi duyuyorsan gel. Ben 2,5 yaşındaydım, gittin. Oldum koskocaman adam, 10 yaşına geldim" dedi.

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