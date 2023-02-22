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Ailesini depremde kaybetti, e-Devlet'e girince gözlerine inanamadı! "Tekrar hayata döndüm"

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#Deprem#E-Devlet#Kahramanmaraş Depremi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 12:34

Hatay’da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya’da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen adam, hatanın düzeltilmesi sonucu adeta yaşama tekrar geri döndü. Yetkililere ve teşekkür eden acılı baba, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Acımı artık daha rahat yaşayabileceğim" dedi.

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Antalya’da yaşayan Furkan Uçar’ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay’ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina’nın bulunduğu Gül Apartmanı’nın alttan 3 katı yıkıldı.

Ailesini depremde kaybetti, e-Devlete girince gözlerine inanamadı Tekrar hayata döndüm

Zemin katta oturan Furkan Uçar’ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya’dan Hatay’a ulaşan Furkan Uçar büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak Antalya’ya tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşi ile iş yerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynuna, kızının bilekliğini de koluna taktı.

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Ailesini depremde kaybetti, e-Devlete girince gözlerine inanamadı Tekrar hayata döndüm



"VEFAT DOLAYISIYLA AKTİVASYONUNUZ SONLANDIRILMIŞTIR"

Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği e-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 e-Devlet Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi.

Ailesini depremde kaybetti, e-Devlete girince gözlerine inanamadı Tekrar hayata döndüm



SESİNİ DUYURDU, CUMARTESİ GECESİ ARANDI

Sesini medya aracılığıyla duyuran Uçar, yetkililerden hatanın düzeltilmesi için yardım talep etti. Haberin yayınlanmasının ardından Cumartesi gecesi Furkan Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme girilerek adeta yaşama geri döndü.

Ailesini depremde kaybetti, e-Devlete girince gözlerine inanamadı Tekrar hayata döndüm



"HAYATA TEKRAR DÖNDÜM"

Problemi düzelten yetkililer ile İHA ekibine teşekkür eden Uçar, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an e-Devlet'ime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim.

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Ailesini depremde kaybetti, e-Devlete girince gözlerine inanamadı Tekrar hayata döndüm

30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrardan tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ailesini depremde kaybetti, e-Devlete girince gözlerine inanamadı Tekrar hayata döndüm

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#Deprem#E-Devlet#Kahramanmaraş Depremi

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