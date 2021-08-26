Ahlat mesajları: 'Gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir'

TAŞLARIN KONUŞTUĞU ŞEHİR

“Asırlar boyunca nice sultanları, alimleri, seyyahları, dervişleri, tacirleri, zanaatkârları misafir eden bu kadim şehri Selçuklular İslam’ın kubbesi, Osmanlılar ise ata şehri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor. Ahlat için ‘taşların konuştuğu şehir’ derler.

MİLLETİMİZE AİT TAPU SENEDİ

Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı, bizim bugün bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu’nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat mezar taşları, bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir. Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp, başka toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz ama hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları sayesinde biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz.

YILLARCA İHMAL EDİLEN TOPRAKLAR

Ecdat bu topraklara geldiğinde harap, bitap, yıkık coğrafyayla karşılaşmıştır. Anadolu’nun bizim desenlerimizle bezendiği o yıllarda Ahlat da önemli ilim ve sanat merkezi oldu. Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu’ya İslam mührü vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla, hem eski mezarlıklarda hem şehirde kapsamlı çalışmalar başlattık. Bu eserleri ve gerisindeki manayı görebilmek için gören göz, işiten kulak, hakikatleri ifade edebilecek dil, en önemlisi ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır. Milletimizle 19 yıldır aynı istikamete baktığımız, aynı mücadeleleri verdiğimiz için ülkemizi hep ileri taşıdık. Varlık, yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.

SALDIRILARIN GERİSİNDEKİ SEBEP

Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz güvenin, istikrarın, refahın, adaletin, vicdanın, ahlakın sembolü olan geleceğe inşallah çok az kaldı. Ülkemize yönelik saldırıların giderek biçim değiştirmesinin ve özellikle gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep işte budur. Geçmişte kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Alevi-Sünni diyerek, kimi zaman ilerici gerici diyerek, kimi zaman Türk-Kürt diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir. Cumhur ittifakı olarak karşılarında dimdik bizleri görecektir.

ACI YAŞATMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin milli ve manevi değerlerle tecrisi, çağın gereği olan teknoloji kabiliyetlerle donanması, kendilerini geliştirebilecekleri her alanda önlerinin açılması konusunda en küçük eksik gedik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor. Artık hiç kimsenin, hiçbir kesimin, hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize böyle bir acı yaşatmasına, kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.

KAYBEDECEK TEK BİR SAATİMİZ YOK

İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru, hakka ve adalete uygun ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Kendi ülkelerinin ve milletlerinin felaketinden medet umanların aksine, biz 84 milyon vatandaşımızın her birine layık olduğu hizmetleri sunmak için tüm imkanları harekete geçiriyoruz. Doğu Karadeniz’de yapılanları gördünüz. Öbür tarafta Bartın, Kastamonu, Sinop’ta yapılanları gördünüz. Bütün afetlerde anında adımlarımızı attık. Yangın felaketlerinde attığımız adımları gördünüz. Kaybedecek tek bir anımızın, tek bir günümüzün, saatimizin olmadığı bilinciyle mücadele bayrağını hep daha yukarıya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz.”

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI’NI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra 167 bin metrekare üzerine kurulan Ahlat Millet Bahçesi’nin açılışını yaptı.

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