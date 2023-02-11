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AHBAP’a sahip çıktı 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem#AHBAP
AHBAP’a sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yardım için başlattığı bağış kampanyasıyla öne çıkan sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’ne sahip çıktı.

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Ahbap Derneği’ni hedef alan paylaşımlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Ahbap’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayâsızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın.”

BUGÜN DE BÖLGEDE 

Kılıçdaroğlu bu hafta sonu yeniden deprem bölgesine gidiyor. Kılıçdaroğlu bugün çıkacağı ikinci turunda Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem#AHBAP

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