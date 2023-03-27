AHBAP'a çadır satılması... Kızılay Başkanı Kınık: Haberimiz olsaydı bu satışı yapmazdık

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CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Kızılay Başkanı Kınık'ın yaptığı sunumun detaylarını canlı yayında paylaştı.

Kınık'ın bir sunum yaptığını ve iddialara yanıt verdiğini belirten Bayram'ın açıklamaları şöyle:

İlk günde Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı iddia edilmişti. Kınık, saat saat bölgeye nasıl hareket ettiklerini yanıtladı. Bazı bölgelerde çadır sorunu olduğu soruldu. Kınık, bu iddialara "iki gün önce muz serasında çadır problemi vardı. O sorunu hallettik" dedi.

Kınık, çadır sattı iddiaları için "burası bir cemiyet" dedi ve AHBAP derneği başkanının da haberinin olmadığını söyledi. "Benim haberim olmadan yapılan bir işlem" dedi." Bir cemiyetin iktisadı teşekkülüne zarar gelmemesi gerekiyor. Kızılay cemiyeti olarak da çadırı ben alıyor olsam bile parayla almam gerekirdi. AFAD da böyle alıyor” dedi.

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İSTİFA ELEŞTİRİLERİ

Bir de istifa edip etmemesine yönelik eleştiri vardı. Kızılay başkanı istifa ederse 2 ay içinde seçime gidilmesi gerekir, bu süreçte karışıklığa neden olabilir dedi.

Kınık, deprem bölgesinde acil durum olduğu için bu durumun karışıklığa neden olabileceğini ifade etti. Depremin ilk gününden bugüne kadar Kızılay tarafından yapılan yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Kınık, "5 yerden maaş aldığım yönündeki iddialar doğru değil, yalnızca bir yerden ödenti var." ifadelerini kullandı.