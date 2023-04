Ah Hatay... 5 Şubat'ta bu boşluklarda hayat vardı

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazlar kaldırılınca binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı, yerli-yabancı turistlerin yoğun olduğu ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı. Dümdüz ve boş alanların ortasında, kenarlarında ayakta duran binaların çoğu ise ağır hasarlı. Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak bu binaların da yıkılıp enkazının kaldırılmasıyla pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, adeta bir ovaya dönüşecek.

Yaklaşık 2 bine yakın iş makinesinin çalıştığı, binin üzerinde kamyon ile moloz ve enkazların taşındığı kentte, çalışmalara bayram nedeniyle ara verildi. Her sokak ve her caddede, iş makineleri ile hafriyat kamyonlarının bulunduğu kentte, bayramdan sonra tekrar çalışmalara başlanacak. Daha önce acil yıkılacak binalar kaldırılırken, bir hafta içinde de ağır hasarlı binaların yıkımına başlanacak. Başta Antakya ve Defne ilçeleri olmak üzere kentin hemen hemen her bölgesinde çok sayıda ağır hasarlı bina bulunuyor. Şu an büyük risk taşıyan ağır hasarlı bu binalar önce kontrollü yıkılacak, ardından da enkazları kaldırılacak. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında toz bulutu kaplayan Hatay’da bayram nedeniyle çalışmalara ara verilince toz bulutu az da olsa kalktı.Öte yandan çalışmaların durmasıyla tümüyle boşalan kent merkezinde, jandarma ve polis hırsızlık gibi asayiş olaylarına karşın güvenlik önlemlerini artırdı. Boş sokak ve caddelerde devriye gezen jandarma ve polis ekipleri, şüpheli araçları durdurup kontrol etti.

UZUN ÇARŞI BOMBOŞ KALDI

ÇOK sayıda işyerinin yıkıldığı Hatay’daki tarihi Uzun Çarşı’da bazı esnaf bayramda da işyerlerini açtı. Yıkıntılar ve enkazlar arasındaki işyerlerinin açıldığı çarşıda, birkaç esnafın dışında kimse yoktu. Bir dönem insan kalabalığında iğne atsan yere düşmeyen çarşıdaki işyerlerini açan az sayıda esnaf ya temizlik yaparak ya da işyerlerinin önüne attıkları sandalyelerde oturup sohbet ederek zaman geçirdi.

ARTIK ‘ÇADIR KENTİ’

HATAY’da binlerce bina, tarihi yapılar, kamu kurumları depremde yıkıldı. Medeniyetlerin başkenti olarak tabir edilen kent, adeta enkaza dönüştü. Kent merkezinde yapılar ya yıkıldı, ya ağır hasar gördü, oturulacak ev kalmadı. Evsiz kalan yüzbinlerce kişinin barınması için çalışmaların devam ettiği Hatay, adeta çadır ve konteyner kente dönüştü. Kentin dış mahallelerinde, cadde kenarlarında altyapı çalışmaları yürütülen konteyner kentler, kalıcı konutların yapılmasına kadar depremzedelere ev sahipliği yapacak.



STADYUMDAN SAHİLE



Depremin en çok etkilediği noktalardan biri olan Samandağ’da ise ilk olarak, stadyumda çadır kent kurulmuştu. Deniz Mahallesi’ndeki çadır kentin karşısında olan ve bir yanında sulama kanalı bir yanında deniz bulunan alana enkaz ve moloz dökülmesi tepki almıştı. Şu an karşısında enkaz dağı bulunan çadır kent kaldırılıyor. Burada kalan aileler için sahil kenarında konteyner kent kuruldu. İlk etapta çadır kentte kalan engelli, yaşlı ve hastalar konteyner kente taşındı.

ŞASE NUMARASIYLA BULDULAR

Hatay’da binlerce araç da Enkaz altında kaldı. Antakya ve Samandağ’daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşındı. Araç mezarlığına dönüşen alanlarda yüzlerce araç bulunuyor. Polis ve askeri personel tarafından korunan alanlara gelen bazı depremzedeler hurda yığınlarının arasında kendi araçlarını arıyor. Araç sahipleri hurdalar arasından şase numaralarına bakarak araçlarını bulmaya çalışıyor.