Son Güncelleme:
Ağrı'da terör operasyonu! Eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt’ta teröristler eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle