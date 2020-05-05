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Haber Giriş: 05.05.2020 - 21:06,Son Güncelleme:

Ağrı'da terör operasyonu! Eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildiler

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Ağrı'da terör operasyonu! Eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildiler
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İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt’ta teröristler eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.

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