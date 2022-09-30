Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almıştı! Katili öldü

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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), geçen yıl 28 Temmuz’da evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu’na ulaşılamayınca Adana’dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (49) ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak’ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra’nın başı, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

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BİLEKLERİNİ KESTİ

Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs’ta karar duruşmasına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 5’inci duruşmada Ayhan’a ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ‘cinsel saldırı’ suçundan da 16 yıl hapis cezası verildi.

Mustafa Murat Ayhan, önceki gece, Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bileklerini keserek yaşamına son verdi. Ayhan’ın cansız bedeni Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılacak otopsinin ardından cenazenin Isparta’ya götürüleceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesi Mezide Haytaoğlu (51), katilin cezaevinde intihar ettiği haberini aldıktan sonra kızının fotoğraflarını öpüp ağladı. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen anne Haytaoğlu, “Yavrumun kokusu var diye kıyafetlerini kokluyorum. Kuzum, ciğerim. Yavrum, haberin oldu belki. Adalet yerini buldu kuzum. Rahata kavuştun mu kuzum? Bu gece rahat uyudun mu çiçeğim? Geleceğim biraz sonra yanına kuzum. Öpeceğim, koklayacağım, senden helallik isteyeceğim, beni affet. Affet kuzum, sana bakamadım” dedi.

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BABASI EMİN OLMAK İÇİN SAVCIYA GİTTİ

Baba Mustafa Haytaoğlu, kızının katilinin öldüğünden emin olmak için Diyarbakır Adliyesi’ne gelerek savcıyla görüştü. Haytaoğlu, “Orada tek başına belasını buldu. Bir nebze de olsa yakınlarımın, ailemin yüreğine su serpildi. Bize bu iyiliği yaptı, intihar etti. Keşke çocuğumun kaybolan kafasının, kaybolan ellerinin de yerini söyleyerek kendini öldürseydi. Artık kızımın mezarına çok rahat gitmek istiyorum. Öldüğünden emin oldum” dedi.

Öte yandan ailenin avukatı Batuhan Kuru ise “Ailenin ölüm ile ilgili kuşkusu veya talebi olursa gerekli yasal süreci işleteceğiz. Ailenin talebi dahilinde DNA örneği alınmasını isteyebiliriz” diye konuştu.