Agah Özgüç veda etti

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Özgüç’ün ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda “Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey” ifadeleri yer aldı. Sürekli Basın Kartı sahibi Agah Özgüç için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de başsağlığı mesajı yayımladı. Özgüç bugün ikindi namazının ardından Şakirin Camisi’nden sonsuzluğa uğurlanacak.

Kimdir ?

1932 yılında İstanbul’da doğdu. Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Haydarpaşa Lisesi’nde eğitim aldı. Özgüç, 1950’li yıllarda “Yelken”, “Petek”, “Şairler Yaprağı”, “Türk Sanatı” ve “Salkım” gibi birçok edebiyat dergisine şiirler, denemeler yazdı. 1961’de Büyük Gazete’de gazeteciliğe başladı. Artist, Ses, Sinema, Ekspres, Milliyet, Yeni Gazete, Haber, TV’de 7 Gün ve Günaydın’da çalıştı. “Artist”, “Sinema”, “Ses” ve “Perde” gibi dönemin sinema magazin dergilerinde ağırlıklı olarak çalışan Özgüç, sinema alanında ise “7 Gün”, “Video Haber”, “Gelişim Sinema”, “Beyaz Perde”, “Cumhuriyet Dergi”, “Antrakt”, “Sinema”, “Albüm” ve “Öküz” gibi dergilere yazdı. Birçok yayın kuruluşuna özel arşivinden görsel malzeme katkısında bulunan Agah Özgüç, sinema belgesellerinde de danışmanlık yaptı ve 12 sayı çıkan “Sinema 65” dergisini yönetti. Özgüç’ün çok sayıda ödülünün yanı sıra kaleme aldığı birçok kitabı da var.