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Afyonkarahisar’da gösteri grubundan öğrencinin ayrılması tepki çekmişti! Yeni görüntü ortaya çıktı

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#Afyonkarahisar#Okul#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 12:26

Afyonkarahisar’da cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuğun dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması büyük tepkiye neden olmuştu. Olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıkarken, öğretmenin sınıfta yapılan gösteri provasında da çocuğu dışladığı ve sırada oturttuğu belirlendi.

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Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıktı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı.

Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni Ş.Ş., dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

 

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ÖĞRETMENİN KÜÇÜK ÇOCUĞU DIŞLADIĞI GÖRÜNTÜLERİ VELİLER TEBRİK ETTİ

Öğretmen Ş.Ş.’nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda küçük çocuğu sıraya oturttuğu ve öğrencinin arkadaşlarına dahil olmasını engellediği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da gösteri grubundan öğrencinin ayrılması tepki çekmişti Yeni görüntü ortaya çıktı

Kendi sosyal medya hesabından prova görüntülerini paylaşan Ş.Ş.’ye o anda diğer velilerden tebrik gelmesi ise bir başka düşündürücü konu oldu. Görüntülerde M.E.T.’nin sırada oturduğu ve durgun bakışlarla dans eden arkadaşlarını izlediği görülüyor.

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Öte yandan, konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

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#Afyonkarahisar#Okul#Öğrenci

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