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Afyonkarahisar’da 20 kilometre arayla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

#Afyonkarahisar#Çobanlar#Cinayet

Afyonkarahisar’da bir köfteci esnafı gittiği ilçedeki okulda temizlik görevlisi olarak çalışan şahsı öldürdükten sonra yaklaşık 20 kilometre ilerdeki beldeye gidip burada eşini ve komşusunu ağır yaraladı. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Çobanlar ilçesi Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten ötürü mahalledeki Atatürk İlkokuluna geldi. Burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile bir süre konuşan Süleyman K., iddiaya göre yanındaki tabanca ile Altuntaş’ın üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından aracına binen Süleyman K., daha sonra yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine hitti. Burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.'ya ateş açan Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu Balı B.’yi de vurdu. Süleyman K., olayın ardından bindiği araçla bölgeden uzaklaştı.

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VURULAN ŞAHIS OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Çobanlar ilçesine giden sağlık ekipleri Altuntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, hayatını kaybeden Altuntaş’ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri ise Zübeyde K. ile Balı B.’nin vurulduğu köfteci dükkanında detaylı bir inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan Süleyman K.’yi yakalamak içinse jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

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