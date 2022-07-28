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Bursa'da çöp evde bulunmuştu! 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

#Bursa#Çöp Ev#Antalya
Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun hikayesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın hayata tutunması için herkes seferber olurken, anneannesiyle doğum gününü kutladığı mutlu anların fotoğrafları ortaya çıktı.

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Nilüfer ilçesinde, teyzesi tarafından çöp evdeki bir odada bir yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., bitkin halde bulunmuştu. Antalya’da yaşayan anneye verilen çocuk daha sonra tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavisi için yatışı yapıldı. 4 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen küçük çocuğun, sağlık durumunun iyiye gittiği, özel bir diyet programıyla beslenmesinin yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı.

Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü.
Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.
Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar
'BİRBİRİMİZE ALIŞTIK'

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özkan, "Bize tekerlekli sandalyeyle getirmişlerdi. Çok halsiz ve kan değerlerinde sıkıntılar mevcuttu. Şu an için kan değerlerini biraz toparladık. 300 gram aldı. Her gün tartılıyor. Daha ürkek ve korkak. Şu an için birbirimize alıştık, o bize alıştı. Zaten çok kalabalık bir kadro, üzerine titizlikle titriyor. Şu anda bir çocuk ve insan için önemli olan şey; kendini güvende hissetmesi ve korkmaması. Gözlerinde o korkuyu görmüyorum, kendisini daha güvende hissediyor. Her şey iyi gidiyor" dedi.

Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

'CİDDİ BİR BESLENME GERİLİĞİ OLMUŞ'

Cem Muhammet'in ağırlıklı olarak protein ağırlıklı beslendiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Beslenme geriliği olduğu için bizim gibi yemek yemiyor. Daha özel bir şekilde diyet rejimi hazırlanması gerekiyor.

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Kalori hesapları yapılıyor. Çok fazla verilmiyor. Çok hızlı yüklenmiyor, çünkü bazı sendromlar ortaya çıkıyor. Çok dikkatli bir şekilde kalorisi, yağı, protein oranları hesaplandı. O şekilde veriliyor. Güzel olan şey, verilen bütün gıdaları sonuna kadar tüketiyor. Bu da onun ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.

Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

Bu hem psikiyatrik hem de medikal olarak çok önemli. Onu gayretli görmek bizi mutlu ediyor. Arada ufak tefek kilo kayıpları olabilir çünkü sıcak havada insanlar terliyor. Bunlar da metabolizmayı değiştiriyor. Yavaş yavaş kilo alacak.

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Hiçbir zaman olması gerektiği kiloda olamayacak gibi duruyor. Çünkü uzun sürede ciddi bir beslenme geriliği olmuş. İnşallah beklediğimiz yere varırız" diye konuştu.

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'ELİNİZİ ATTIĞINIZDA SADECE KEMİK GELİYOR'

Kan değerlerinin geldiği güne göre daha iyi olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Ancak kalpte hala istediğimiz yerde değiliz. Çünkü besin her şeyimiz. Uygun beslenme çok önemli. Ciddi manada kas kaybı mevcut. Elinizi attığınızda sadece kemik geliyor. Bu anlamda belki onlar da eski seviyesine ulaşmayacak seviyede. Bunun için gayret ediliyor. Hala yatakta çok ciddi bir hareketi yok. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursada çöp evde bulunmuştu 9 yaşındaki çocuğun en mutlu günlerinden fotoğraflar

Olayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A.

'HİÇ OKULA GİTMEMİŞ'

Hem medikal hem de psikolojik destek sağlandığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunun için uzun zamanı var. Öncelikle doktorlarına güvenmesi gerekiyor. Doktorlarını sevmesi gerekiyor. Sonraki süreçte tedaviye devam edecek. Odasında bir sürü oyuncağı var, çok mutlu. Benden hiçbir isteği olmadı. Okul durumunu sordum. Hiç okula gitmemiş. Okul dünyasını merak ediyor. Şu an için en çok istediğim şey, bir an önce okul ortamını görmesi. İnşallah çok başarılı olur. Topluma bir kazanç olur" dedi.

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