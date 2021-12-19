‘Afrika’ya 15 milyon doz aşı’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde, “Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü bağlarımız bulunuyor. Türkiye, Afrika’ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir” dedi.

‘Birlikte Kalkınma ve Refah İçin Güçlendirilmiş Ortaklık’ temasıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirvenin açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

KITANIN HER KÖŞESİNDE İZİMİZ VAR

“Türk milleti olarak Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü bağlarımız bulunuyor. Ortak tarihimizin izlerine Sudan’dan Libya’ya, Harar’dan Cape Town’a, Mogadişu’dan Timbuktu’ya kadar kıtanın her köşesinde rastlıyoruz. Bu müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin, gerekse kıtanın içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ilişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir. Ancak bu dönemde bile Türkiye, Afrika’ya ve Afrika halklarına asla sırtını dönmemiştir. Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

TİCARETİMİZ 8 KAT ARTTI

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Kıtayla 5.4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25.3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor. Müteahhitlik şirketlerimiz, Afrika genelinde toplam değeri 78 milyar dolara varan 1686 projeye imza attı. Afrika kökenli kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımları da giderek artıyor. Sadece son 16 yılda katettiğimiz mesafeye baktığımızda aramızdaki gerçek potansiyelin bu hedeflerin bile fevkinde olduğu açıktır.

KİLİMANJARO’YU AŞMAK İSTİYORUZ

Afrika’nın Madibası Nelson Mandela, ‘Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey daha aşılacak çok tepelerin olduğudur’ diyor. Biz artık tepeleri değil Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz. Dünya beşten büyüktür bayrağı altına yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Son birkaç yılda yaşadıklarımız, tüm insanlığın kaderini güvenlik konseyi üyesi beş ülkenin insafına bırakmanın yanlışlığını göstermiştir. 1.3 milyar insanın yaşadığı Afrika Kıtası’nın Güvenlik Konseyi’nde söz ve karar hakkının olmaması çok büyük bir adaletsizliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 günlük zirve kapsamında aralarında Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahme ile Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou’nun da aralarında olduğu 14 liderle görüştü.

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İLİŞKİLERİN GELECEĞİNE DAMGA VURACAĞIZ

Bir Afrika atasözünde, ‘Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır’ denilmektedir. Biz de bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlarla, Türkiye Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız. Üst düzeyli memurlarımız bugün onayımıza sunulan belgeleri müzakere etti. Dışişleri Bakanlarımız da metinlere son şeklini dün verdi. Bizlere de bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporu belgelerini onaylayıp ilişkilerimizde yeni bir merhaleye kapı açmak düşüyor. Bu kapıyı da açarak aydınlık bir geleceğe adım atacağımıza inanıyorum.”

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TURKOVAC İNSANLIĞIN HİZMETİNDE OLACAK

“Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan’daki Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nijer’deki Nijer Türkiye Dostluk Hastanesi Afrikalı kardeşlerimize şifa kapısı olmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar dünya genelinde 5.5 milyona yakın insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını döneminde de Afrikalı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Gelişmiş ülkelerin tamamen içlerine kapandığı günlerde biz tıbbi yardımlarda dünyada 2‘nci sıraya yerleştik.

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İMKÂNIMIZ NİSPETİNDE

Aralarında 44 Afrika ülkesinin de yer aldığı toplam 160 devlet ve 12 uluslararası kuruluşa katkıda bulunduk. COVID-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika’nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde altısına COVID-19 aşısı tatbik edilebilmesi, insanlık adına yüz kızartıcıdır. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla imkanlarımız nispetinde önünüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Yerli ve milli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına kısa bir süre önce başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız.”

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ANTALYA’YA BEKLİYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zirvenin ardından İstanbul Kongre Merkezi’nde Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi Tulombo ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı Moussa Faki Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi: “2005 yılını Afrika Yılı ilan etmiştik. Ve 2005’te 12 olan büyükelçilik sayımız 2021’e geldiğimizde 43’e yükseldi. Kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık. Bugüne kadar FETÖ’yle mücadelemize destek olan, faaliyetlerini yasaklayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri 11-13 Mart 2022’de Antalya Diplomasi Forumu’nda yeniden görebilmeyi temenni ediyorum.”

AİLE FOTOĞRAFINI İMZALADILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrikalı liderlerle birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, zirveye katılan devlet başkanlarının çekildiği ve her biri tarafından tek tek imzalanmış aile fotoğrafı da çerçeveli olarak yer aldı.