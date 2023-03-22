Afet bölgesinde salgın iddiaları... Bakan Koca: Deprem bölgesinde herhangi bir salgın söz konusu değil

Haberin Devamı

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bölgeden alınan verilen titizlikle incelendiğini ifade etmek isterim. Salgın hastalık olduğuna ilişkin bir tespitin belirli kriterlerle yapıldığı unutulmamalıdır. Bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. Alınan numunelerde tespit edilen etkenler vaka kümelenmesi şeklinde, beklenenden fazla değildir. Elimizde salgın tanımı ile örtüşen veri yoktur. Deprem felaketini yaşamış illerimizde salgın söz konusu değildir.

Su analizlerine düzenli olarak devam ediyoruz. Adıyaman'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması hala uygun değildir. Hatay'da Antakya, Defne, İskenderun, Kırıkhan ve Samandağ'da da uygun değildir. Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye'de, Eyyübiye ve Karaköprü'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır.

Haberin Devamı

Yaşadığımız felaketin sebep olduğu yıkım bir takım acil tedbirlerin uygulamaya konmasını, önceden aldığımız tedbirlerin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu gösterdi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bütün illerimizde geçmişten miras aldığımız hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yaptırmaya devam ediyoruz.

RİSKLİ HASTANELER GEÇİCİ OLARAK TAŞINIYOR

Ankara'da daha önce riskli durumları gündeme gelen ve kadrosunu kısmen seyrelttiğimiz Doktor Sami Uluç Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı hastanesini tahliye ediyoruz. Yeni binaların 28 Nisan'da yapım ihaleleri gerçekleşecek.

İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya bağlı Haseki kardiyoloji enstitüsü, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma'da hizmet vermeye devam edecektir.

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nin B ve C bloklarındaki kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları bölümleri tahliye edilecek ve bahçelievler devlet hastanesi ve İStanbul Fizik Tedavi Hastanesi'ne taşınacaktır.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde B ve C bloklarındaki hizmetler aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Prof. Dr. Asaf Atasever Ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde sürdürülecektir.