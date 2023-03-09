AFAD’ın melekleri

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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından Erzurum İl Müdürlüğü’ne tayin edilen arama kurtarma teknisyenleri Busenur Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş, yaklaşık 40 günlük eğitimin ardından Hatay’da görev aldı. ‘Una’ adlı köpekle Busenur Çayırlık ile Çağla Kirik enkazda canlı ararken; Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş hassas cihazlarla depremin yıktığı binalarda ses dinledi. Kadın teknisyenler, görevlerini tamamlayarak Erzurum’a döndü.

4 AYLIK HAMİLEYDİ

Teknisyenlerden Esra Dübüş yaşadıklarını şöyle anlattı: “4 aylık hamile olarak gittim deprem bölgesine. Bana ‘Geri kal’ diyen çok oldu ama asla geri durmadım. ‘Bir can bir candır’ deyip çalışmalarımızı sürdürdük. Enkaz içindeydim, oradaki ortam çok zordu. Canlıya ulaşmak için canımızın tehlikeye düştüğü durumlar oldu. İlk canlı çıkardığımız, 40-45 yaşlarında bir erkekti. Çok yüksek katlı bir binaydı, merdiven boşluğunda bulmuştuk. Kadınlar, bu alanda da görev yapabilir. Hiçbir şekilde çekinceleri olmasın. Yetemediğiniz yerde arkadaşlar koşturuyor. Masabaşı işleri kadınlara layık görüyorlar. Ama ben arazide olmayı, can kurtarmayı tercih ediyorum.”