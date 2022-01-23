AFAD'dan Afganistan için acil yardım kampanyası

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Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Afganistan’da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. Valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ve doğrudan bağış yapılması amacıyla AFAD Başkanlığı’nca açılacak hesaplar, anılan Başkanlık tarafından duyurulur.”