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AFAD ekibi Sednaya’da

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#AFAD#Sednaya#Esad
AFAD ekibi Sednaya’da
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

AFAD, Esad rejiminin işkence ve ölümleriyle anılan Sednaya Hapishanesi’nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama- kurtarma çalışmalarına başladı.

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AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, ekiplerle birlikte başkent Şam’daki Sednaya Hapishanesi’ne geldi. Sednaya Askeri Hapishanesi’nde açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, şöyle konuştu: “43 araç 120 personel ile Sednaya Hapishanesi’ne geldik. Yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız. Esad rejiminin insanlık dışı muameleleri nedeniyle can kayıplarının yaşandığı bir alan burası, delil niteliğinde hususların olduğunun da farkındayız. İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımız ve diğer bütün birimlerimizle koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Çok geniş, büyük bir alan. Mimari ve diğer statik projelerini, bütün alanlarını inceleyeceğiz.” Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ise “Suriye’nin ihtiyaç duyduğu yardımlar konusunda Türkiye birçok kurumuyla bölgede olacak. Hem geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir hem de Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile görüşeceğiz” dedi.

AFAD ekibi Sednaya’da


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#AFAD#Sednaya#Esad

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