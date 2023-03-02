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AFAD: Deprem bölgesinde 1 milyon 593 bin 808 kişiye barınma hizmeti veriliyor

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#AFAD#Deprem#Barınma
AFAD: Deprem bölgesinde 1 milyon 593 bin 808 kişiye barınma hizmeti veriliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 21:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede, barınma hizmeti verilen vatandaşların toplam sayısının, 1 milyon 593 bin 808 kişi olduğunu açıkladı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; afetten etkilenen bölgede, 332 çadırkent ve 360 bin 167 çadır kurulduğu ve çadırlarda barınma hizmeti verilen depremzede sayısını 1 milyon 440 bin 668 olduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada, bölgede, 189 konteynerkentin oluşturulma faaliyeti sürerken, 90 bin 914 konteynerin alt yapı çalışması ve kurulumu da devam ettiği ve konteynerlerde barınma hizmeti verilen depremzede sayısının ise 34 bin 120 olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"barınma alanlarında, ilave 2 bin 284 mobil duş ile 5 bin 58 tuvalet konteyneri kullanıma sunulmuştur. Depremin etkilediği bölgede, barınma hizmeti verilen vatandaşlarımızın toplam sayısı, 1 milyon 593 bin 808'dir. Diğer illerimizde ise afetten etkilenen toplam 329 bin 960 vatandaşımıza barınma hizmeti sağlanmaktadır. Depremde zarar gören yapıların belirlenmesi için 1 milyon 538 bin 9 binada, 4 milyon 765 bin 345 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek ödemesi, 1 milyon 25 bin 204 depremzede ailemizin hesaplarına aktarılmıştır" denildi. 

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#AFAD#Deprem#Barınma

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