AFAD: 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz! Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık” denildi.

Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, “Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.