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CNN TÃœRK Ä°stanbul Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nihat UludaÄŸ, canlÄ± yayÄ±nda ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"Adnan Oktar Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde de aynÄ± FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nde olduÄŸu gibi gizli bir haberleÅŸme aÄŸÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. FETÃ–'de Bylock vardÄ±, rumuzlar vardÄ±, Adnan Oktar Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de aynÄ± taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 352 sayfalÄ±k Adnan Oktar Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yeni yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili yeni bir iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. O iddianamede 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde itirafÃ§Ä± olan bir kiÅŸi Adnan Oktar'Ä±n bu gizli haberleÅŸme aÄŸÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa anlattÄ±. O gizli haberleÅŸme aÄŸÄ± ne;Â Wickr. FETÃ–'de neydi Bylock'tu.Â

Ä°tirafÃ§Ä± bu gizli haberleÅŸme aÄŸÄ±yla ilgili Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lar verdi. 'Ã–nceden WhatsApp Ã¼zerinden haberleÅŸiyorduk, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶rgÃ¼t liderleri bize talimatlar veriyordu. Fakat WhatsApp'Ä±n TÃ¼rkiye'de temsilcilik aÃ§masÄ±yla birlikte WhatsApp'Ä± bÄ±rakÄ±p Ã¶zel kodla, ÅŸifreyle haberleÅŸilen bu yeni yapÄ±ya geÃ§tiklerini sÃ¶yledi.

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KONUM TESPÄ°TÄ° YAPILAMIYOR, IP ADRESÄ° BULUNAMIYOR

Bu yeni yapÄ±nÄ±n bir Ã¶zelliÄŸi daha varmÄ±ÅŸ, onu da anlattÄ± itirafÃ§Ä±. Bu aÄŸda da hem kullanÄ±cÄ±nÄ±n konumu asla belli olmuyor. Mesajlar sÃ¼reli, bir sÃ¼re sonra o Ã¶rgÃ¼tsel talimatlar mesaj aÄŸÄ±ndan siliniyor gidiyor. AyrÄ±ca hem bilgisayarda hem cep telefonunda kullanÄ±lÄ±yor ama asla IP numaralarÄ± dahi tespit edilemiyor. KullanÄ±cÄ±nÄ±n izine bu sistemle ulaÅŸmanÄ±z neredeyse imkansÄ±z.Â

Ä°tirafÃ§Ä±nÄ±n verdiÄŸi bilgiler gÃ¶re bu sistemden yararlanan Ã¶rgÃ¼t liderleri Meltem Daban'Ä±n kod adÄ±nÄ±n 'Cassidi Leon' olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Adnan Oktar yapÄ±lanmasÄ±nÄ± hala sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Yeni yapÄ±lanmasÄ± deÅŸifre oldu, avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. Adnan Oktar Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle ilgili hem soruÅŸturma hem operasyonlar devam ediyor.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n yeni yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir veri bu."