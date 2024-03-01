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CNN TÃœRK muhabiri Ã‡aÄŸdaÅŸ Evren Åženlik ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Adnan Oktar'Ä±n bu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sevki. Bu sÃ¼reÃ§ Silivri'den baÅŸlÄ±yor. Edirne'ye uzanÄ±yor. Edirne'den Erzurum'a, Erzurum'dan da Van'a kadar sÃ¼rÃ¼klenen bir hikayeden bahsediyoruz. AnlatacaÄŸÄ±mÄ±z bu bilgiler ilk kez paylaÅŸÄ±lacak bunu vurgulamak istiyorum.Â SoruÅŸturma ilmek ilmek iÅŸleniyor. Bu soruÅŸturma kapsamÄ±nda Adnan Oktar'Ä±n son 1 yÄ±l iÃ§inde Erzurum'da bir yapÄ±lanmasÄ± olduÄŸu tespit edildi. Adnan Oktar, avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Peki Oktar, bu avukatlarla nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor? Buna nasÄ±l mÃ¼saade ediliyor? Hemen hÄ±zlÄ±ca anlatalÄ±m.Â

"Ã–nce bir tevkil avukatÄ± ilanÄ± veriyorlar. Avukatlar da bu ilanÄ± gÃ¶rÃ¼yor. BaÅŸvuranlar var ve eleme yapÄ±yorlar iÃ§erisinden. GÃ¼zel mi, genÃ§ mi, mesleÄŸe yeni mi atÄ±lmÄ±ÅŸ? Bu Ã¼Ã§ faktÃ¶r Ã§ok Ã¶nemli. Hedef gÃ¼zel olmasÄ±, Ã§ok Ã¶nemli bu. Buna yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bu organizasyonu yapan kiÅŸi karar veriyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda bu kiÅŸinin adÄ±nÄ± paylaÅŸamÄ±yorum. BÃ¼tÃ¼n organizasyon yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. Hedef gÃ¼zel avukat, ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve iÅŸ teklifi. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme Erzurum'da yÃ¼z yÃ¼ze yapÄ±lÄ±yor. Adnan Oktar'Ä±n istediÄŸi kriterlerde olduÄŸu tespit ediliyor. Bir de Ã¶nemli olan kolay kandÄ±rÄ±lmasÄ±. Zaten sÃ¼reÃ§ hep bÃ¶yle baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan Adnan Oktar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸme ayarlanÄ±yor. Zaten tam olarak kayÄ±ÅŸ orada kopuyor. Adnan Oktar ilk defa konuÅŸtuÄŸu avukatÄ± beÄŸenirse sÃ¼rekli onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyor. Bir avukat gÃ¼nde dÃ¶rt kere ziyarete gelmiÅŸ.Â

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"Bu adeta avukat devÅŸirme sistemi. Toplam 290 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden bahsediyoruz. Bu 290 gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin 252'si kadÄ±nlarla yapÄ±lÄ±yor. 21 kadÄ±n avukatla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lÄ±yor. Sadece Erzurum'dan deÄŸil, Ä°stanbul'dan da avukatlar geliyor zaman zaman Adnan Oktar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye. Ve 8 erkek avukat. Bu 24 gÃ¶rÃ¼ÅŸme tamamen kamufle. SÄ±rf kadÄ±nlarla sadece gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor denmesin diye erkek avukatlarla da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu istatistikler 16 Åžubat 2023 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasÄ±nda.

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"KAMERANIN AÃ‡ILARI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR"

"Adnan Oktar bazÄ± avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman kameranÄ±n aÃ§Ä±larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸi ÅŸu an soruÅŸturma dosyasÄ±nda yer alÄ±yor.Â Bu soruÅŸturmada yer alan bir detay. Bunu kim saÄŸladÄ±, kim aracÄ± oldu, kim yardÄ±m etti? Åžu an bunun Ã¼zerinde duruluyor.

"Bir avukatla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman Adnan Oktar cezaevinde bir kameranÄ±n aÃ§Ä±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilecek noktaya gelmiÅŸ. Van'a sevk edilmesinde en Ã¶nemli etken de bu. Adnan Oktar'Ä±n sadece cezaevinde deÄŸil, ÅŸehir merkezinde de bir yapÄ±lanmasÄ± vardÄ±. Bir yÄ±l iÃ§erisinde Erzurum'da yapÄ±landÄ±. Evler kiralandÄ±. Adnan Oktar ÅŸu talimatÄ± verdi; Ã–rgÃ¼te yeni avukatlar ve kiÅŸiler kazandÄ±rÄ±n. Hala Adnan Oktar'Ä±n serbest kalmasÄ±nÄ± isteyenler var.

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"KÄ°TAPLARLA HABERLEÅžÄ°YORLAR"

"NasÄ±l haberleÅŸiyorlar? Ã‡ok eski bir sistem. Kitaplarla haberleÅŸiyorlar. BazÄ± kitaplarÄ±n iÃ§erisinde bulunan kelimeler, Adnan Oktar tarafÄ±ndan iÅŸaretleniyor. ArdÄ±ndan da cÃ¼mleler kurularak dÄ±ÅŸarÄ±da Ã¶rgÃ¼tle haberleÅŸtiÄŸi iddialar var. Åžu anda yayÄ±n yaptÄ±k biz. Bu yayÄ±nÄ±n haberi Adnan Oktar'a gidiyor.Â

"Van'daki durum kritik. AynÄ± yapÄ±laÅŸmanÄ±n olmamasÄ± iÃ§in birtakÄ±m Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±, alÄ±nmaya da devam edecek. Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmuyor.Â Adnan Oktar'Ä±n mahkemedeki son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne ulaÅŸtÄ±k."

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