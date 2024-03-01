'Çirkinler' suç örgütü çökertilmişti! Şüpheliler Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait iş yerini kurşunlayanlar çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah düzenledikleri ‘Mahzen-2’ operasyonuyla ‘Çirkinler’ olarak bilinen suç örgütünü çökertti. Liderliğini yurt dışından Zuhat Altunç’un yaptığı şebeke üyesi 47 kişi gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Şebekenin en önemli gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin daha önce anlaşmazlık yaşadıkları Rüstem Topçi’yi 20 Şubat 2023’te, Şakir Zana ile Abdulmelik Ateş’i ise 7 Ağustos 2023’te öldürdükleri ortaya çıktı. Yine şebeke üyesi şüphelilerin polis kılığına girerek iş insanı Y.D.’yi gözaltına alma bahanesiyle kaçırdıkları bilgisine ulaşıldı.

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Şebeke üyesi şüphelilerin en son 28 Şubat’ta Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde cadde ortasında anlaşmazlık yaşadıkları aynı şebeke mensup 2 kişiyle çatıştıklarını belirleyen polis, bu sefer operasyon için düğmeye bastı.

ECE RONAY DETAYI

Önceki cinayetlerle de bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğunu belirledi.