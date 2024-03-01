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Mahzen-1 ve Mahzen-2 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 'Pekmez Kardeşler' ve 'Çirkinler' suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Mahzen-1 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ankara'da düzenlenen 'Mahzen-1 Operasyonu'nda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün, İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen -1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımının devamında “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

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Yerlikaya paylaşımında operasyonda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğunu kaydetti.

MAHZEN-2 OPERASYONU: ÇİRKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya, "İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-2” operasyonlarında Elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurt dışı firar) yaptığı “Çirkinler” Organize Suç Örgütü çökertildi.Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47şüpheli yakalandı. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

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#Mahzen-1 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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