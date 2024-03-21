Adliyede de sahada da aynı yüzsüzlük

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Süper Lig’de pazar günü Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası saha karıştı. Bordo-mavili taraftarlardan bir kısmı sahaya indi. Yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.

ALMANYA’DAN GELDİ

Polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe kalecisi Livakovic’e saldıran Oğuzhan Bulut, korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo-mavili taraftarları havalimanına çağıran 5 kişinin de olduğu bildirildi. Korner direğiyle Fenerbahçelilere koşan Taşkın’ın, başkasının Passolig’i ile maça girdiği öğrenildi. Almanya’da yaşayan Çetinkaya’nın maç için kente geldiği belirlendi.

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Şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Çetinkaya sevk sırasında yüzünü eliyle gizlemeye çalıştı. Hasan Çetinkaya, Engin Taşkın, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut tutuklandı. Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Trabzon 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği, Taşkın’ın elindeki korner direğini silah saydı ve Taşkın’ı ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutukladı. Diğer tutuklamalar ise ‘basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan yapıldı.

‘ASIL MAĞDUR BENİM’

Çetinkayaise ifadesinde, “Karşı takımın tahrik edici hareketleri nedeniyle kendime hâkim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım ‘Soyunma odasına gidin’ demekti. Koştuklarını görünce kendimi savunmak için gardımı aldım. Kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum” dedi.

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Hasan Çetinkaya maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz tek ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.