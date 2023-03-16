Adıyaman'da sel suları eve böyle geldi

Haberin Devamı

Ömerova Deresi üzerinde bulunan evin güvenlik kamerasına selin büyüklüğü yansıdı. Evin alt katında bulunan müştemilatın duvarlarını parçalayarak, eşyaların sele kapıldığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sel sularının müştemilat içerisindeki eşyaları sürüklediği ve sel sularının hızla yükseldiği görüldü.





“ÇADIR KURMAYI ERTELEDİĞİ İÇİN AİLESİ HAYATTA KALDI”

Kendisi Adıyaman’da çalışan Burhan Özgür'ün evi 6 Şubat’taki depremde hasar aldı. Evindeki eşyaları dışarı çıkaran Burhan Özgür, annesinin evinin yanında bulunan ahırı temizleyerek eşyalarını buraya eşyalarını koydu. Sel felaketinden bir gün önce, ahırın yanına çadır kurmak istedi. Ancak Adıyaman’a işe gittiği için çadır kurmayı erteledi. Eşi ve çocuklarını Gölbaşı’ndaki kayınvalidesine bıraktı. İşe gittiği için çadır kurmayan Özgür Ailesi sel felaketinden böylece kurtuldu. Ancak ahır sel felaketinde tamamen yıkıldığı için tüm eşyaları sele kapılıp gitti.

Haberin Devamı

Burhan Özgür, “Deprem olduktan sonra binamız hasar gördü. Eşyamı da koyacak yer olmadığı için mecburen ahırımız vardı, ahırı temizleyip bütün eşyalarımı oraya koydum. Ancak sel geldi tüm eşyalarımı aldı gitti. Beyaz eşyalarım, yatak odası bütün eşyalarım gitti. Selden bir gün önce çadır kuracaktım. Ancak işim çıktığı için işe gitmek durumunda kaldım. İş dönüşü kuracaktım. Eğer işe gitmeseydim belki o gün çadırı kurmuş olacak, bizlerde sel sularına kapılacaktık” dedi.