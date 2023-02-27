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Adıyaman’da çadırdan konteynere

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#Kahramanmaraş#Adıyaman#Çadır
Adıyaman’da çadırdan konteynere
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından can kaybı 44 bin 374’e ulaşırken Adıyaman’da çadır kentlere yerleştirilen depremzedelerin konteyner kentlerde oluşturulan yaşam alanlarına geçiş süreci başlıyor.

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Altınşehir Mahallesi’ne kurulan 1815 konteynere bugün ilk misafirler yerleştirilecek. 300 bin metrekarelik bir alan üzerine hazırlanan yaşam alanında yaklaşık 8 bin depremzede konaklayacak. Elektrik, su ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı yaşam alanındaki konteynerlerin her biri 21 metrekare. Ranzalar, koltuk ve halıların yerleştirildiği konteynerlerde bir oda, bir banyo ve mutfak yer alıyor. Konteynerler elektrikli ısıtıcılarla ısınacak. Sosyal donatıların da yer aldığı konteyner kentte çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, mescid, çamaşır yıkama üniteleri, kreş ve aşevi de bulunuyor.

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#Kahramanmaraş#Adıyaman#Çadır

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