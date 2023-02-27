Adıyaman’da çadırdan konteynere

Haberin Devamı

Altınşehir Mahallesi’ne kurulan 1815 konteynere bugün ilk misafirler yerleştirilecek. 300 bin metrekarelik bir alan üzerine hazırlanan yaşam alanında yaklaşık 8 bin depremzede konaklayacak. Elektrik, su ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı yaşam alanındaki konteynerlerin her biri 21 metrekare. Ranzalar, koltuk ve halıların yerleştirildiği konteynerlerde bir oda, bir banyo ve mutfak yer alıyor. Konteynerler elektrikli ısıtıcılarla ısınacak. Sosyal donatıların da yer aldığı konteyner kentte çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, mescid, çamaşır yıkama üniteleri, kreş ve aşevi de bulunuyor.