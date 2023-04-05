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Adıyaman'a gelen KKTC komitesi, Isias Otel enkazı soruşturmasına ilişkin bilgi aldı

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#ADIYAMAN#Deprem#KKTC
Adıyamana gelen KKTC komitesi, Isias Otel enkazı soruşturmasına ilişkin bilgi aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:36

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) deprem felaketinde hayatını kaybeden 35 Kıbrıs vatandaşı için kurulan komite üyeleri, Adıyaman'a gelip, Isias Otel enkazı soruşturmasına ilişkin bilgi aldı. Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, "Bu otelde maalesef bizim de 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu acıyı unutmamız mümkün değildir" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı'ndaki Isias Otel de yıkıldı. Otel enkazında 65 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 35'inin Kıbrıs'tan gelen voleybolcu öğrenci, öğretmen ve ailesi olduğu belirtildi. Deprem felaketinin ardından KKTC Meclisi'nde, 'Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite' kuruldu. 8 milletvekilinden oluşan komite, Adıyaman'a gelip, Başsavcılık yetkilileri ile yerel yöneticilerle görüşüp, otelin bulunduğu noktada inceleme yaptı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Burada gazetecilere konuşan Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Bu otelde maalesef bizim de 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri, aileleri burada hayatlarını kaybetmiştir. Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasıyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Çok fazla dosya var. Fakat özel olarak bu dosyada savcılık makamı tarafından ilgi, alaka vardır. Bu bizi mutlu etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti adaletine, yargısına güveniyoruz. KKTC'deki vatandaşlarımız da bu konuda tabii ki bizden haber bekliyor. Dosyanın süreci ile ilgili. Bu sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduk" dedi.

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#ADIYAMAN#Deprem#KKTC

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