Adım adım ALO

VAN'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan, 70 hane ve 500 nüfuslu Uzungedik Mahallesi’nde yaşayanlar, köylerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki karla kaplı tepeye çıkarak, şebeke arıyor. Hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği köyde yaşayanlar, özellikle kışın acil hastaları olduğunda, çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı tepeye çıkarak, yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabiliyor.

'SESİMİZİ DUYAN OLMADI'

Mahalle muhtarı Hadi Bilek, ise şunları söylüyor: “Daha önce bir baz istasyonu kuruldu. Bilinmeyen bir nedenle daha faaliyete geçmeden söküldü. Mahallemiz 70 hane. Bizler bir telefon görüşmesi yapmak için tepeye çıkıp, şebeke arıyoruz. Burada bir hasta olduğunda 2 kilometre yürüyüp, tepeye çıkıyoruz. Eğer şebeke çekerse normalde 1 saatte ambulans gelebiliyor.

3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu süre zarfında da her seferinde GSM operatörlerine baz istasyonu için başvuru yapıyorum. Şu ana kadar sesimizi duyan olmadı. Özellikli kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, şebeke için tepeye çıkıyoruz. Toplu halde gidip telefon görüşmesi yapıyoruz.”

‘AİLEMLE GÖRÜŞEMİYORUM’

Mahallede imamlık yapan Yunus Yetişkin ise şebeke sıkıntısından dolayı Bitlis’te yaşayan ailesiyle çok az görüştüğünü belirtip “Bu soğukta bu tepeye çıkmak epey zaman alıyor. Tek başıma tepeye çıkamıyorum. Mahalle sakinleriyle çıkabiliyoruz. Ben annem ve babamla görüşebilmek için bu tepeye çıkmak zorunda kalıyorum. Hastalarımız oluyor. Bu tepeye çıkıp ancak ekiplere haber verebiliyoruz. Bu çok büyük bir sorun” diye konuştu.