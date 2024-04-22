Adım adım 104. yıl coşkusuna

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TBMM’de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine dün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Tekin, önce TBMM Halkla İlişkiler fuaye alanına geldi, oyun alanına girmek için bilet aldı. Daha sonra çocuklarla 23 Nisan Ekspresi’ne binen Tekin, ardından da sanal gözlük takarak Kurtuluş Savaşı’yla ilgili belgeseli izledi.

Ardından Bilim Şenliği’ne doğru çocuklarla ve orkestra ile birlikte yürüyen Tekin, halk oyunları gösterisini de seyretti. Etkinlikte çocuklar halat çekmeden karikatür çizmeye kadar çeşitli aktivitelere katıldı.

KOBRA HELİKOPTER

- Kocaeli’nin Kartepe İlçesindeki Şirinsulhiye İlkokulu öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Deniz Hava Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti. Öğrenciler burada ilk olarak 351’inci Helikopter Hat Bakım Komutanlığı park sahasında süper kobra ve Seahawk helikopterleri tarafından yapılan gösteriyi izledi.

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ÇİFTE BAYRAM

- İstanbul’da Lösemili Çocuklar Vakfı (YÖSEV) tarafından düzenlenen etkinliğe, kanser ve lösemi tedavileri tamamlanan çocukların yanı sıra aileleri, LÖSEV gönüllüleri ve görevliler katıldı. Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar şiirler okudu, gösteriler yapıldı. Ayrıca LÖSEV Gönüllü ve Çocuk Korosu tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Ardından kanser ve lösemi tedavisi tamamlanan 48 çocuk sahneye çıkarak hep birlikte maskelerini havaya attı.

TÜRK YILDIZLARI SELAMLADI

Konya’da Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu’ndan 100 öğrenci, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu Türk Yıldızları Filosu’nu ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrenciler, yapılacak gösteri uçuşu hakkında bilgi aldı. Ardından piste giden öğrenciler, Türk Yıldızları ekibinin yaklaşık 1 saat süren gösteri uçuşunu izledi.

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TÜRK DÜNYASI ÇOCUKLARI İSTANBUL’DA

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen Türk Dünyası 23 Nisan Buluşması kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’den Türkiye’ye gelen çocuklar bayram coşkusu yaşadı. 4 gün sürecek programın ilk gününde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, çocuklarla İstanbul’u gezdi.

TBMM’DE 23 NİSAN KONSERİ

TBMM dün gece 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri’ne de ev sahipliği yaptı. Konserden sonra ışık ve mapping gösterisi yapıldı.

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