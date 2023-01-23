Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'daki İncirlik Üssü'nde 12 yıllık yasak bitti, mahalle hareketlendi: Esnaf kepenklerini açtı

Güncelleme Tarihi:

#İncirlik Hava Üssü#Adana#Personel
Adanadaki İncirlik Üssünde 12 yıllık yasak bitti, mahalle hareketlendi: Esnaf kepenklerini açtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 15:32

Adana'daki İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li personel, 12 yıllık yasağın ardından verilen izinle üs dışına çıkmaya başladı. Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladı. İlk olarak iş yerlerinde tadilat yapan esnaftan yüzde 30’u iş başı yaptı.

Haberin Devamı

Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın askerin yarattığı ekonomiyle altın çağını yaşadı. 2002 yılında asker sayısının azaltılmasıyla birlikte ekonomi biraz yavaşlasa da 2011 yılında DEAŞ tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. ABD’li askerlerin yoğun ilgi gösterdiği yeme-içme, eğlence, tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya, halıcılık, spor, dövmecilik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Aradan geçen yıllarda iş yerleri bakımsız kaldı.

Gözden Kaçmasın

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç seçimin yol haritasını açıkladıAK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç seçimin yol haritasını açıkladıHaberi görüntüle

ABD’li askerlerin üsten çıkmasına 21 Ocak’ta izin verildi. Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladı. İlk olarak iş yerlerinde tadilat yapan esnaftan yüzde 30’u iş başı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çevre düzenlemesi ve yollarda asfalt çalışması yaptığı görüldü.

Haberin Devamı

Adanadaki İncirlik Üssünde 12 yıllık yasak bitti, mahalle hareketlendi: Esnaf kepenklerini açtı

'ESKİDEN İŞLER ÇOK İYİYDİ'

Bölgenin 38 yıllık esnafı Muzaffer Güven, üsse giriş-çıkışlar kapatılmadan önce dericilik üzerine çalıştığını belirterek, şu an iş yerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi. Güven, “Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabe oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil” dedi.

Adanadaki İncirlik Üssünde 12 yıllık yasak bitti, mahalle hareketlendi: Esnaf kepenklerini açtı

'KÜÇÜK BİR CANLANMA VAR'

Bölgede ‘Carlos’ lakabıyla tanınan konfeksiyoncu Mehmet Yılmaz ise “Şu anda küçük bir canlanma var. Askerler 2 gündür biraz kendilerini gösteriyor ama ilerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz. Bu süreçte internetten satış yaptık, üstekilerle tanışıyoruz ama dışarı çıkmaları iyi oldu. Kendileri giyip, deneyip satın alma şansına sahipler. Umarız çok daha güzel günler görürüz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ankarada bakıcı dehşeti 91 yaşındaki kadın kâbusu yaşadıAnkara'da bakıcı dehşeti! 91 yaşındaki kadın kâbusu yaşadıHaberi görüntüle

Öte yandan üste toplamda bin 200 ABD’li personel bulunduğu öğrenildi.

Adanadaki İncirlik Üssünde 12 yıllık yasak bitti, mahalle hareketlendi: Esnaf kepenklerini açtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İncirlik Hava Üssü#Adana#Personel

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık