Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç seçimin yol haritasını açıkladı! 14 Mayıs'ta seçim nasıl olacak?

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Gençlik buluşmaları kapsamında Bursa'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret ederek "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında seçim takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar...

"Seçim kararını Anayasa'ya göre TBMM alabiliyor, Cumhurbaşkanı alabiliyor. Hem meclise, hem cumhurbaşkanına bu yetkiyi veriyor. TBMM'de karar alabilmek için 360 çoğunluk gerekiyor. 5'te 3… Dolayısıyla muhalefet 6 Nisan sonrası bir seçim kararına yanaşmayacağını açıkladı. Bir takım beyanlarda bulundular.

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"BU BİR ERKEN SEÇİM DEĞİL"

Halbuki bizim niyetimiz seçim tarihinin güncellenmesiydi. 18 Haziran'da takvim bakımından baktığımız zaman; tatillerin başlaması, sınav dönemi, hac dönemi birçok sebeple seçime katılımı azaltan sebepler var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın seçime katılımını yükseltmek amacıyla seçim tarihinin güncellenmesi ihtiyacı doğdu. Bu bir erken seçim değil. Bu gündeme geldiğinde muhalefet '6 Nisan sonrası biz yokuz' dedi. Yeni seçim kanunu uygulanmasını istemediler. Bu durumda da tek çare Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıyla bu sorunun çözüleceğini gündeme getirmiştik.

Sayın Cumhurbaşkanımızda bu yetkisini kullanacağını ifade etti. 14 Mayıs'ı işaret etti. Bursa'da gençlerle yapmış olduğu toplantıda da geriye doğru olan 60 gün içerisinde seçim kararı alınması lazım. Onun da 10 Mart olacağını ifade etti.

Bu kararı aldığı takdirde; Resmi Gazete'de yayımlanacak, yayımlandıktan itibaren 60 gün sonrasını takip eden ilk Pazar seçim yapılır. YSK da bu aradaki takvimi belirleyecek. O takvime göre seçim süreci işlemiş olacak.

YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler için yol haritası netleşiyor. Seçim tarihini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı karar belirleyecek. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seçimlerin yenilenmesi gündemde.

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Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Yüksek seçim Kurulu harekete geçecek. 60 günlük süre dikkate alınarak mart ayında seçim takvimi ilan edilecek.

TAKVİM MART AYINDA BAŞLAYACAK

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların, 1 hafta içinde istifa etmeleri gerekiyor. Muhtemel takvime göre, YSK'nın 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor.

Partilerin, Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterme ise 5 Nisan’da sona erecek.

Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında, Resmi Gazete'de aday listeleri yayımlandıktan sonra, propaganda dönemi başlayacak.