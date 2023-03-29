Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da usulsüz otoparkçı suçüstü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ana#Vale#Otopark
Adanada usulsüz otoparkçı suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 12:08

ADANA'da kamuya açık alanda usulsüz otopark hizmeti veren İ.U., gizli kamerayla kendisini kayıt altına alan polis ekipleri tarafından yakalandı. İ.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde valelerin ücret karşılığı, kamuya açık alanda usulsüz otoparkçılık yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, araçla Şinasi Efendi Caddesi'ne yaka kameraları açık şekilde giriş yaptı. Polis, kamuya açık alandan para alan İ.U. ile 30 lira karşılığında aracın park edilmesine yönelik anlaşma yaptı.

Valenin aracı yönlendirdiği sırada polis, kimliklerini gösterip İ.U.'yu gözaltına aldı. Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürülen İ.U., ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığınca hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ana#Vale#Otopark

BAKMADAN GEÇME!

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık