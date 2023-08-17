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Adana'da sıcaklıklar rekor kırdı! 34 yıllık otomobiline klima taktırdı

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#Adana#Klima#Sıcak
Adanada sıcaklıklar rekor kırdı 34 yıllık otomobiline klima taktırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 10:13

Adana’da Nurettin Kılınç, yeni otomobil almak yerine her yere ulaşımını sağladığı 26 yıllık emektarı arabasına sanayide özel bir sistemle yeni nesil klima taktırdı. Kılınç, “Emekli bir gezenim. Yazın sıcaklarına dayanamadık. Araba almamıza gerek yok, memnunuz. Serin serin gezeceğiz” dedi.

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Kozan ilçesinde yaşayan emekli çiftçi Nurettin Kılınç, sıcaklara dayanamayıp 1989 model Renault Toros aracına yeni nesil klima taktırdı. Bölgede kırsal mahallelerde ve zorlu arazi şartlarına uygun olması nedeniyle halk arasında "dağ keçisi" olarak bilenen Toros aracından vazgeçmeyen Kılınç, aracın içinin aşırı sıcak olması ve rekor kıran sıcaklarda daha da dayanılmaz olması nedeniyle yeni nesil klimayı araca takmaya karar verdi.

Adanada sıcaklıklar rekor kırdı 34 yıllık otomobiline klima taktırdı

Kılınç, Kozan Oto Sanayi'nde bir esnafla hayalini kurduğu klimalı araba için başvurdu. Bunun üzerine sanayici Toros'a klima sistemi yaptı. Kılınç aracında artık serin serin gezeceğini kaydederek, “Emekli bir gezenim. Yazın sıcaklarına dayanamadık. Elimizden gelen ile idare ettik ama olmadı geldik, klimayı taktırmaya. Araba almamıza gerek yok, memnunuz. Serin serin gezeceğiz” dedi.

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Adanada sıcaklıklar rekor kırdı 34 yıllık otomobiline klima taktırdı

Yaklaşık 25 bin TL masraf yaparak aracı klimalı hale getiren Kılınç, klimayı taktırdıktan sonra hemen açarak, Kozan sıcaklarında yanmadan gezmeye devam edeceğini belirtti.

Adanada sıcaklıklar rekor kırdı 34 yıllık otomobiline klima taktırdı

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#Adana#Klima#Sıcak

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