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Adana'da öldürülen Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı

#Adana#Ekin Gökçe Yıldız#Yüreğir

Adana’da bir apartmanın bodrum katında Ekin Gökçe Yıldız'ı vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen zanlı, polis tarafından saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. Zanlının üst ve ev aramasında bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, 24 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre apartmanın bodrum katında ateşli silahla yaralanan genç kadın sürünerek bahçeye çıktı. O sırada balkona çıkan apartman sakinleri, bahçede genç bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etti. Ardından yaralı kadın kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Ölen kadının üzerinden kimlik çıkmazken, cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadın cinayetini çözmek için çalışma başlattı. Polis kadının vurulduğu apartmanda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmada parmak izinden, öldürülen kadının isminin Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu tespit edildi.

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Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada kadının en son Tolga A. (30) isimli bir kişiyle irtibata geçtiğini ve olayın meydana geldiği apartmanın bodrumuna geldiğini belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis dün akşam zanlının Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

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Cinayet dedektifleri eve baskın düzenleyerek zanlıyı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Zanlının üst ve ev aramasında bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

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#Adana#Ekin Gökçe Yıldız#Yüreğir

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