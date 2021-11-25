Ekin'in sır ölümü! ‘Kızımın katilleri bulunsun’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Ekonomide kritik toplantı başladıEkonomide kritik toplantı başladı!#Merkez Bankası
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLERGündem Haberleri

Ekin'in sır ölümü! ‘Kızımın katilleri bulunsun’

#Adana#Kadın Cinayeti#Ekin Gökçe Yıldız
Ekinin sır ölümü ‘Kızımın katilleri bulunsun’

Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın yaşandığı ilk saatlerde kendisine ulaşılmayan erkek arkadaşı Ebubekir T.’nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T. olayla ilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ekin’in annesi Nermin Yıldız, "Kızımın katilleri bulunsun" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gözden Kaçmasın

Barışmaya gittiler... Sonrası korkunçBarışmaya gittiler... Sonrası korkunçHaberi Görüntüle

Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız’ın bodrumda vurulmuş olabileceği değerlendirildi.

Haberin Devamı

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, Ekin'in, ilk başlarda ulaşılamayan erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T., Yıldız'ın ölümüne ilişkin bilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan, olayın gerçekleştiği apartmanda oturan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin olayla ilgisi olmadığı belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Yıldız’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi. Kızının saçlarını yanında taşıyan ve koklayarak hasret giderdiğini aktaran Nermin Yıldız, “O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar 'dur' desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlgili haber

Dehşet apartmanı Ekinin annesinden yürek burkan haykırışDehşet apartmanı! Ekin'in annesinden yürek burkan haykırışHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kadın Cinayeti#Ekin Gökçe Yıldız

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu