Bodrumda cinayet

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Gelen sağlık ekibi, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen Ekin Gökçe Yıldız’ı (20) Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve boş kovan buldu. Ekin Gökçe Yıldız’ın bodrumda vurulduğu tespit edildi. Apartmandaki 2 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Ekin Gökçe Yıldız’ın erkek arkadaşı Ebubekir T.’yi yakalamak için de çalışma başlatıldı.

EŞİ 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız’ın 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 5 Ağustos 2019’da barışmak için gittiği Sümer Mahallesi’nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldız’ın bu evlilikten bir kızı olduğu ve eşini öldüren kişilerce tehdit edildiği öne sürüldü.



Yıldız’ın kızının olan bitenden habersiz, anneannesine “Annem ne zaman gelecek?” diye sorması yürekleri dağladı.