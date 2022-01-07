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Adana'da 'mucize bebek'ten kahreden haber! Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı

#Mucize Bebek#Adana#Hastane

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan erkek bebek, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna gitti. Bebek, Herekli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Baba Hasan Sert, "Evladından 2 sefer ölüm haberi alıyorsun. İkinci kez öldü. İki kere çocuğumuzun acısını yaşadık" dedi.

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Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre hastanede tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.

Adanada mucize bebekten kahreden haber Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı

İHMAL İDDİASIYLA SAVCILIĞA GİTTİLER

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na otomobille götüren Hasan Sert (34), yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

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Ailesinin hastanede iyi haber beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna gitti. Bebek, Herekli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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'İKİNCİ KEZ ÖLDÜ'

Adana'da kuvözde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesini almak için babası Hasan Sert hastaneye geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Sert, "Kendi açımdan umutlanmıştım. Doktorlar, sağlık durumunda ilerleme olmadığını söylemişti. Evladından 2 sefer ölüm haberi alıyorsun. İkinci kez öldü. İki kere çocuğumuzun acısını yaşadık. 1,5 saat önce aradılar, durumunun kötü olduğunu söylediler. Kalp masajı yapmışlar. Takdiriilahi. Alacağı nefes bu kadarmış. İhmali olanları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Adanada mucize bebekten kahreden haber Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı

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OTOPSİ YAPILACAK

Bebeğin cansız bedeni, hastaneden babası Hasan Sert ve ailesi tarafından alınıp, otopsi için cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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#Mucize Bebek#Adana#Hastane

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