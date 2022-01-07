Ölümcül tesadüf! Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fiyatlar sert geriledi Altın yatırımcısının gözü 16.30’daFiyatlar sert geriledi! Altın yatırımcısının gözü 16.30’da#Altın Fiyatları
Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İdmana gitmek istemiyorum dedimLigin ayarlarını bozan takım Konyaspor... 'İdmana gitmek istemiyorum' dedim#Konyaspor
Kâbus döndü Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...Kâbus döndü! Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...#Mersin
Kazakistanda gerilim artıyor Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açınKazakistan'da gerilim artıyor! Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açın#Kazakistan
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor#FETÖ
Kazakistanda son yılların en büyük krizi 1 hafta içinde...Kazakistan'da son yılların en büyük krizi! '1 hafta içinde...'#Kazakistan
Avrupanın göbeğinde büyük kriz, asker devreye girdi 5.8 milyon kişi bekliyor...Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz, asker devreye girdi! 5.8 milyon kişi bekliyor...#İngiltere
Ölümcül tesadüf Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkatÖlümcül tesadüf! Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat#Anevrizma
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
Yeni ekonomi paketi Mecliste 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecekYeni ekonomi paketi Meclis'te! 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecek?#Yeni Ekonomi Paketi
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Visca sonrası transfer harekatı Belözoğlunun listesinde 3 yıldız, Beşiktaştan...Visca sonrası transfer harekatı! Belözoğlu'nun listesinde 3 yıldız, Beşiktaş'tan...#Transfer
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Helal sana Ebrar İtalyanın konuştuğu düelloHelal sana Ebrar! İtalya'nın konuştuğu düello#Ebrar Karakurt
Depremi 10 saniye önceden bilmek ister misinizDepremi 10 saniye önceden bilmek ister misiniz?#Deprem Uyarı Sistemi
HABERLERGündem Haberleri

Ölümcül tesadüf! Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat

#Anevrizma#Beyin Kanaması#Gülizar Dağıstan
Ölümcül tesadüf Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat

Balıkesir’de yaşayan Ayşe ve Gülizar Dağıstan isimli kardeşler, tam anlamıyla tesadüf eseri hayata tutundu. Ablalarını beyin kanaması nedeniyle kaybeden kardeşlerden Ayşe Dağıstan’ın beyninde patlamaya hazır bir anevrizma olduğu tespit edildi. Ameliyat edilen kadın sağlığına kavuşurken diğer kardeş Gülizar Dağıstan’ın da beyninde bir anevrizma olduğu anlaşıldı.

Haberin Devamı

Beyinde damarların yoğunlaştığı yerlerde, kan damarı duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişlik ya da baloncuk olarak tanımlanan anevrizmalar patladığında, yüksek bir öldürücülük oranına sahip oluyor. Balıkesir’de yaşayan 3 kız kardeşin 3’ü de beyin anevrizması mağduru oldu. Hatice Aydemir isimli ablalarını henüz 53 yaşındayken beyin kanaması nedeniyle kaybeden 59 yaşındaki Ayşe ve 55 yaşındaki Gülizar Dağıstan, aynı sağlık probleminin kendilerini de beklediğinden habersizdi.

HEKİMİN ÖNERİSİ İLE TOMOGRAFİ ÇEKİLDİ

Ablası yaşamını yitirdikten 14 yıl sonra baş dönmesi, gözün arkasında ağrı, yürüme bozukluğu ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Ayşe Dağıstan’ın yapılan tetkiklerinde gerçek ortaya çıktı. Beyni besleyen damarda 8 milimetre büyüklüğünde bir anevrizma olduğu anlaşılan Ayşe Dağıstan, Op. Dr. Evren Sandal tarafından hemen ameliyata alındı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Dağıstan’a hastanede refakat eden kız kardeşi Gülizar Dağıstan’la görüşen Op. Dr. Özdemir, her iki ablasında da anevrizma olduğunu söyleyerek, tetkik yaptırmasını önerdi. Beyin tomografisi çektiren Gülizar Dağıstan’ın da beyninde anevrizma olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Ölümcül tesadüf Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat

"ARTIK KENDİ BAŞIMA CESARETLE YÜRÜYEBİLİYORUM"

Kısa bir aradan sonra bu kez Gülizar Dağıstan, beynindeki anevrizma için operasyon geçirdi. Yine Op. Dr. Evren Sandal’ın gerçekleştirdiği başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Gülizar Dağıstan, kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederken, “Artık kendi başıma cesaretle yürüyebiliyorum. Hayatım normal bir şekilde devam ediyor. İyi ki Evren Bey’le tanışmışız” diye konuştu.

Beyin anevrizmalarında gen faktörü olduğunun ispatlanmış bir durum olmadığını, genetik ya da tamamen tesadüf olabileceğini belirten Op. Dr. Sandal, “Hayatını kaybeden ablayı bilmiyoruz; ama iki kardeşin de beyninin aynı yerinde biri sağda biri solda anevrizma vardı. Anevrizmalar kanayarak belirti verdiğinde ki ona beyin kanaması diyoruz, yüksek ölüm oranı vardır. Ya da hiç kanamadan beyinde bazı bölgelere baskı yapar. Mesela bu hastamızda göz sinirlerine baskı yaptığı için gözünün arkasında ağrı hissetmiş. En çok görülen belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar genellikle, başlarında bomba patlamış gibi çok şiddetli baş ağrısı hissettiklerini söyler. Nadiren de baloncuğun kemiğe temas ettiği yerlerde üfürüm dediğimiz garip, kalp atar gibi ses duyar hastalar. Bu belirtilere dikkat etmek gerekir” şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Pandemide 100 bin alarmıPandemide 100 bin alarmıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Anevrizma#Beyin Kanaması#Gülizar Dağıstan

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat