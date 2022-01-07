Ölümcül tesadüf! Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat

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Beyinde damarların yoğunlaştığı yerlerde, kan damarı duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişlik ya da baloncuk olarak tanımlanan anevrizmalar patladığında, yüksek bir öldürücülük oranına sahip oluyor. Balıkesir’de yaşayan 3 kız kardeşin 3’ü de beyin anevrizması mağduru oldu. Hatice Aydemir isimli ablalarını henüz 53 yaşındayken beyin kanaması nedeniyle kaybeden 59 yaşındaki Ayşe ve 55 yaşındaki Gülizar Dağıstan, aynı sağlık probleminin kendilerini de beklediğinden habersizdi.

HEKİMİN ÖNERİSİ İLE TOMOGRAFİ ÇEKİLDİ

Ablası yaşamını yitirdikten 14 yıl sonra baş dönmesi, gözün arkasında ağrı, yürüme bozukluğu ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Ayşe Dağıstan’ın yapılan tetkiklerinde gerçek ortaya çıktı. Beyni besleyen damarda 8 milimetre büyüklüğünde bir anevrizma olduğu anlaşılan Ayşe Dağıstan, Op. Dr. Evren Sandal tarafından hemen ameliyata alındı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Dağıstan’a hastanede refakat eden kız kardeşi Gülizar Dağıstan’la görüşen Op. Dr. Özdemir, her iki ablasında da anevrizma olduğunu söyleyerek, tetkik yaptırmasını önerdi. Beyin tomografisi çektiren Gülizar Dağıstan’ın da beyninde anevrizma olduğu tespit edildi.

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"ARTIK KENDİ BAŞIMA CESARETLE YÜRÜYEBİLİYORUM"

Kısa bir aradan sonra bu kez Gülizar Dağıstan, beynindeki anevrizma için operasyon geçirdi. Yine Op. Dr. Evren Sandal’ın gerçekleştirdiği başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Gülizar Dağıstan, kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederken, “Artık kendi başıma cesaretle yürüyebiliyorum. Hayatım normal bir şekilde devam ediyor. İyi ki Evren Bey’le tanışmışız” diye konuştu.

Beyin anevrizmalarında gen faktörü olduğunun ispatlanmış bir durum olmadığını, genetik ya da tamamen tesadüf olabileceğini belirten Op. Dr. Sandal, “Hayatını kaybeden ablayı bilmiyoruz; ama iki kardeşin de beyninin aynı yerinde biri sağda biri solda anevrizma vardı. Anevrizmalar kanayarak belirti verdiğinde ki ona beyin kanaması diyoruz, yüksek ölüm oranı vardır. Ya da hiç kanamadan beyinde bazı bölgelere baskı yapar. Mesela bu hastamızda göz sinirlerine baskı yaptığı için gözünün arkasında ağrı hissetmiş. En çok görülen belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Hastalar genellikle, başlarında bomba patlamış gibi çok şiddetli baş ağrısı hissettiklerini söyler. Nadiren de baloncuğun kemiğe temas ettiği yerlerde üfürüm dediğimiz garip, kalp atar gibi ses duyar hastalar. Bu belirtilere dikkat etmek gerekir” şeklinde konuştu.