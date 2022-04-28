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Adana'da korkunç olay! 'Üzerime su sıçrattın’ kavgasında bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk tutuklandı

#ADANA#Seyhan#Cinayet
Adanada korkunç olay Üzerime su sıçrattın’ kavgasında bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk tutuklandı

Adana’da serinlemek için girdikleri sulama kanalında çocuklar arasında ‘Üzerime su sıçrattın’ kavgası çıktı. Çocuklardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Mehmet Sabuncu'nun babası Mustafa Sabuncu “Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın” dedi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde 24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen Ömer Talib (13), ikizi Yunus ve kardeşi Mehmet Sabuncu (12) ile birlikte evlerinin yakınındaki sulama kanalına girdi.

Bir süre yüzen kardeşlerin yanına gelen başka mahallede oturan S.K. (13) ile arkadaşı H.K. (15) da gelerek suya girdi. Bu sırada kanala atlayan Ömer Talib Sabuncu, iddiaya göre S.K.’nin üzerine su sıçratınca iki çocuk arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Ömer Talib Sabuncu’yu kasığından 2 defa bıçaklayıp, arkadaşı H.K. ile kaçtı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuk kanlar içinde yere yığılırken, kardeşlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ömer Talib, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer Talib, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Ömer Talib’in cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi.

TUTUKLANDILAR

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Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı S.K. ile arkadaşı H.K.’nin yakalanması için başlattığı çalışmada S.K.’nin yoldan çevirdiği bir gencin bisikletine bindiğini, bir süre sonra da inip yaya olarak Şakirpaşa Mahallesi’ndeki evine kaçtığını belirledi. Ekipler, 2 çocuğu evlerine yapılan baskınlarda cinayette kullanılan bıçakla gözaltına aldı.

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Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ile H.K., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adanada korkunç olay Üzerime su sıçrattın’ kavgasında bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk tutuklandı

ACILI BABA: İÇİM YANIYOR

Kebapçılık yapan baba Mustafa Sabuncu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının serinlemek için sulama kanalına gittiklerini ve bir saat sonra oğlunun acı haberini aldığını söyledi. Sabuncu, “Küçük oğlum koşarak geldi, ‘Baba yetiş. Ömer ağabeyimi bıçakladılar’ dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu” diye konuştu.

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İkiz kardeşi Ömer Talib’in bıçaklandığı sırada yanında olan Yunus, “Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti” ifadelerini kullandı.

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