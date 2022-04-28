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'Buça kasabı' için flaş iddia: Putin onu ölüme gönderdi!

#Rusya#Buça#Ukrayna Savaşı
Buça kasabı için flaş iddia: Putin onu ölüme gönderdi

24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Buça'daki katliam görüntülerinin neden olduğu şok sürerken 'Buça kasabı' olarak anılan katliamın baş şüphelisi hakkında flaş bir iddia geldi. İngiliz basını Putin'in verdiği emri manşetlerine taşırken bölgeden gelen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor.

Dünya tabiri caizse haftalardır bu bölgeden gelen görüntülerin şoku içerisinde. Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçmiş ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlatmıştı.

Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirlemişti.

Buça kasabı için flaş iddia: Putin onu ölüme gönderdi

Rus ordusunun Kiev'den çekilmesi sonrası bu birliğin akıbeti ve Putin'in 'Buça kasabı' olarak anılan Omurbekov'a nasıl bir görev vereceği merakla bekleniyordu.

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İngiliz Daily Mail gazetesine göre, önce Belarus'a çekilen birlik daha sonra savaşın en sıcak noktası haline gelen Donbass'a gönderildi.

SIRLARI MEZARA GİTSİN İSTENİYOR

Haberde emrin bizzat Putin tarafından verildiği ve asıl amacın Buça'da yaşanılanları bilen herkesin savaşta ölmesinin istenmesi olduğu iddiasına yer verildi.

İstihbarat raporları Bonbass'taki birliğin ağır kayıplar verdiği bilgisini içeriyor. Bölgeden gelen görüntüler de bu raporları destekler nitelikte.

Buça kasabı için flaş iddia: Putin onu ölüme gönderdi

PUTİN KAHRAMAN İLAN ETMİŞTİ

Omurbekov ve komutasındaki askerle ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Putin'den tepki çeken bir adım gelmişti.

Putin 64. Motorlu Tüfek Tugayı’na 'Muhafız' unvanı verilmiş, Putin tarafından imzalanan bir başkanlık kararnamesinde söz konusu birliğin ülkeyi ve devlet çıkarlarını korumada kitlesel kahramanlık gösterdiği bilgisine yer verilmişti..

Buça kasabı için flaş iddia: Putin onu ölüme gönderdi

MOSKOVA SUÇLUYU BULDU: ABD VE NATO

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurmuştu.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı;

'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Rusya Savunma Bakanlığı ise Buça'dan gelen görüntüler için 'provokasyon ve kurgu' ifadesini kullanarak 'Rus askerlerinin tek bir bölge sakinine bile zarar vermediğini, aksine sivillere insani yardım dağıttığını' belirtmişti.

Buça kasabı için flaş iddia: Putin onu ölüme gönderdi

RUSYA HANGİ SUÇLARI İŞLEDİ?

BBC’nin Rusya’nın çekildiği bölgelerdeki görüntülerle ilgili konuştuğu bir uzman, Buça'daki görüntülerin "açık şekilde" savaş suçu olduğunu değerlendirdi.

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Dr Michael Newton’a göre Rusya şu ana kadar bu suçları da işledi:

  • Sivillerin kasıtlı hedef alınması
  • Sivil yerleşimlerinin kasıtlı hedef alınması
  • Hedef gözetmeden yapılan bombardıman
  • Sivil halkın açlığa mahkum edilmesi
  • Ukrayna işgalinde işlenen savaş suçlarının yalnızca istisnai durumlara ait olmadığını da savunan Newton, bu duruma genel şekilde rastlandığını söyledi.

Rusya Buça’daki görüntülerin yalan haber olduğunu savunuyor ve Ukrayna’yı suçluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalin başından bu yana 1400’den fazla sivil hayatını kaybetti.

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#Rusya#Buça#Ukrayna Savaşı

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