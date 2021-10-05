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Adana'da korkulu dakikalar! Görüntüler ortaya çıktı

#Adana#Polis#Kavga
Adanada korkulu dakikalar Görüntüler ortaya çıktı

Adana'da iki günde 3 kişiyi yaralayıp, 3 ayrı iş yerini de kurşunlayan Ferruh E. (25), kaza yapınca yakalandı. Şüphelinin Eyüp Yüce'yi vurduğu anlara iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 30 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 DKN 80 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Onur Mahallesi'nde otomobiliyle duvara çarptı. Otomobilden inip kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde Ferruh E. olduğu tespit edilen şüphelinin otomobilde biri otomatik, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Ferruh E.'nin, 20 Eylül'de Eyüp Yüce ile Hüseyin Keskin'i, 22 Eylül'de ise Eren Yağlıpınar'ı yaralayıp farklı kişilere ait 3 ayrı iş yerine de ateş açtığı belirlendi. Ferruh E.'nin, Yüce'yi yaraladığı olay ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bölgeye hafif ticari araçla gelen Ferruh E.'nin, iki tabancayla rastgele ateş açtığı ve kaçtığı görüldü.

Adanada korkulu dakikalar Görüntüler ortaya çıktı


ADLİ KONTROL İLE SERBEST

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Emniyetteki ifadesinde silahların kendisine ait olmadığını, yaralama ve kurşunlama olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Ferruh E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Adana#Polis#Kavga