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Son dakika haberi! Adıyaman'da polis karakolunda silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır

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#Adıyaman#Polis#Saldırı
Son dakika haberi Adıyamanda polis karakolunda silahlı saldırı... Bakan Yerlikayadan açıklama: Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 22:50

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Bakan Yerlikaya, "Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

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Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. Karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek  gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

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#Adıyaman#Polis#Saldırı

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