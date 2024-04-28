Sağlık Bakanlığı aileleri uyardı

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Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa’da kızamık vakalarında artış olduğunu belirterek, aşılama protokollerine uyulması gerektiğini gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı ise Dünya Aşı Haftası’nda Türkiye’de, 2002 yılından bu yana yürütülen kızamık eliminasyon programı ile hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakanlık’tan konuyla ilgili yapılan açıklama ve faaliyet raporunda yer alan bilgiler şöyle:

“Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisidir. Aşıların aşı uygulanan bireyleri korumasının yanı sıra, bağışıklanmış kişilerin, hastalığın toplumda dolaşımını engellemesi, aşı olmamış kişilerin de korunmasını sağlar.

‘TÜM AŞAMALAR TAKİP EDİLİYOR’

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Halen dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam ediyor. Bu nedenle, virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecek olan aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların kızamık içeren aşı ile aşılanmaları son derece önemli. Ülkemizde uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan ‘İyi Üretim Prosedürleri’ kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Aşılar ülkemizde tüm aşamalarda elektronik takip sistemi ile takip ediliyor, uygun ısı aralığında korunuyorlar. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları da elektronik ortamda anlık olarak takip ediliyor. Aşılama her çocuk için yaşamsaldır, her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı vardır. Çocuklarını aşılatmak ebeveynlerin en önemli sorumluluklarından biridir.”

TÜRKİYE’DE KIZAMIK VAKALARI

Sağlık Bakanığı, kızamık verilerini Eylül 2018’e kadar yayınladı. Bakanlığın, verilerine göre, Türkiye’deki kızamık vaka sayıları şöyle: