Adana'da karnaval coşkusu başlıyor

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Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olarak yurt içinden ve yurt dışından yüz binlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın 12’ncisi yarın başlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, 2024 Nisan’da Adana’da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bakanlığın organizasyonunda gerçekleştirilmekte olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri projesine dahil edilmiştir. 13-21 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamına dahil edilmesiyle birlikte çok daha zengin bir içeriğe sahip olacak.

Orijinal formatında düzenlenmeye devam edecek olan karnavala, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çok sayıda profesyonel etkinliklerin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında çok önemli tanıtım desteği verildi. Böylelikle karnavala daha fazla yerli/yabancı turistin Adana’yı ziyaret etmesine büyük katkı sağlanmış oldu.

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Bu yıl 12’nci kez binlerce insanı bir yıl aradan sonra yeniden buluşturacak “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Konserler, Söyleşiler, Atölye çalışmaları, Büyük, Çocuk etkinlikleri, Yerleştirmeler ve Tiyatro, Sergilerle dolu dolu etkinlikler yer alacak.

HOŞGÖRÜ VE NEŞE

Karnavalı fikir önderi, fikir babası Ali Haydar Bozkurt, Hürriyet.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, “Karnaval boyunca, hoşgörünün önde tutulmasını, kimsenin kimseyi ötekileştirmemesini, siyasetsiz bir karnaval gerçekleştirilmesi gibi mesajları her sene ön planda tutuyoruz. Adana halkı da bu mesajı çok güzel bir yerden anladı. Tüm kurumlar buna destek veriyor. Karnavalda sokakta gülümseyen insanlar gördüğümüzde, bunu başarmış olduğumuzu görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Aslında hoşgörü ve birlikte eğlenme kültürü, bizim hamurumuzda var, hele de Adanalının hamurunda… Ama biz, yıllar içinde bunları biraz unutmaya başlamıştık. Karnaval ruhu, bunu bizlere hatırlattı, diyebilirim. Yeniden aynı şarkıya, birlikte tempo tutmayı hatırladık. “Birlikte eğlenebildiğimiz kadar medeniyiz” diyorum. Bunu bize yeniden hatırlattı bu karnaval!” dedi.

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KARNAVAL SOKAKLARDA OLACAK

Karnaval Komitesi’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek 2024 uluslararası portakal çiçeği karnavalı moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru aldık. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine stant kurulan yarlar ve karnaval, etkin alanlarının yanı sıra Adana sokaklarında da gerçekleştirilecek. Adana cadde ve sokaklarında, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve muhteşem Karnaval Kortejimizi görebileceksiniz. Şehrimizin güzel caddelerini stant karmaşasıyla doldurmamak adına stantlar sadece belirlenen yerlere kurulacak. Bu karar Adana valililiği, Büyükşehir Belediyesi ve Karnaval Komitesi tarafından alınmıştır. Karnaval sadece stantlardan ibaret değil. Özellikle dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimize caddelerde rahatlıkla yürüyebileceği ve karnaval etkinliklerinin tadını çıkarmayı, doyasıya yaşayacağı bir ortam sunmak için cadde ve sokaklarda gereken önlemler alınmıştır.”

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Festival Programı:

13 Nisan - Açılış Töreni ve Konserler: Festivalin açılışı muhteşem bir törenle gerçekleşecek! Ardından, ünlü sanatçıların katılımıyla unutulmaz bir konser serisi başlayacak.

14-20 Nisan - Etkinlikler ve Gösteriler: Festival boyunca, şehrin farklı noktalarında geleneksel dans gösterileri, sokak sanatçıları performansları, portakal temalı sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca, lezzetli portakal tatlıları ve yöresel yemeklerin tadına bakabileceğiniz stantlar da olacak.

21 Nisan - Kapanış Partisi: Festivalin son gününde, büyük bir kapanış partisi düzenlenecek! Canlı müzik, dans gösterileri ve sürpriz etkinliklerle dolu bu partide, festival coşkusunu sonuna kadar yaşanacak.