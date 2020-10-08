Adana’da iş yerlerine maske ve sosyal mesafe denetimi

Türkiye genelinde ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adanada sokak, cadde ve iş yerlerinde yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci katıldı. Esnafları tek tek gezen Elban, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.



Emniyet, jandarma, zabıta ve ilgili tüm kurumlardaki görevlilerin günün her saatinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptığını aktaran Vali Elban, son dönemde denetimlerin daha da sıklaştırıldığını kaydetti. Elban, "Sağlık Bakanımız da önceki gün gerilemeyle ilgili güzel haberler verdi. Tedbirlere daha sıkı sarılarak en kısa sürede bunu atlatacağız. Vatandaşlarımız kurallara uyma konusunda daha duyarlılar bundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.



Kent genelinde denetimler konusunda rehavetin yaşanmayacağını kaydeden Elban, kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu ve vatandaşların kurallara uymaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki iş yerlerini gezen Vali Elban, daha sonra esnaflarla sohbet etti. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.