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Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma! O anlar kamerada

#Adana#Silahlı Çatışma#Cono Aşireti

Adana'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı.

Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adanada Cono aşiretine eş zamanlı operasyon

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'CONO' AŞİRETİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Öte yandan, Adana'da gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Cono aşireti' üyesi 30 kişiye, 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Adana#Silahlı Çatışma#Cono Aşireti

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