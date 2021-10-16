Son dakika... Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kadir Şeker davasında son dönemeç Ya tahliye olacak ya da...Kadir Şeker davasında son dönemeç! Ya tahliye olacak ya da...#Kadir Şeker
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: Beşiktaş bu sezon...Beşiktaş - Başakşehir maçının ardından: 'Beşiktaş bu sezon...'#Beşiktaş
Samsunda yolcu otobüsü dereye yuvarlandı Ölü ve yaralılar varSamsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var#Samsun
Yunan terbiyesizliğine Atatürkün evinden cevap'Yunan terbiyesizliği'ne Atatürk'ün evinden cevap#Atatürk
Cono aşiretine eş zamanlı operasyon Gözaltılar var...'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var...#Cono Aşireti
Korkunç kazada tüm ailesi öldü, yüzü tanınmayacak şekilde yandı... Onunla mutlaka tanışmalısınızKorkunç kazada tüm ailesi öldü, yüzü tanınmayacak şekilde yandı... Onunla mutlaka tanışmalısınız#Tulsi Vagjiani
Memur olmak isteyenler dikkat İlanlar açıldı, başvuruyu kaçırmayınMemur olmak isteyenler dikkat! İlanlar açıldı, başvuruyu kaçırmayın#Memur
20 yıllık töre kini Geride kalan boynu bükük bir aile20 yıllık töre kini! Geride kalan boynu bükük bir aile#Kamuran Tün
Ersin Destanoğlu dünyanın zirvesindeErsin Destanoğlu dünyanın zirvesinde#Beşiktaş
Dikkat Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değilDikkat! Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değil#Koroanvirüs
Endekse gel endekse Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymişEndekse gel endekse! Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş#Afganistan
Başka mekanda buluştularBaşka mekanda buluştular!#Bensu Soral
İlk kez el eleİlk kez el ele#Gökçe Bahadır
Kömür yoksa orman yakın İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemdeKömür yoksa orman yakın! İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemde#Marie Antoinette
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Adana'da 'Cono' aşiretine eş zamanlı operasyon!

#Cono Aşireti#Adana#Operasyon

Adana'da gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Cono aşireti' üyesi 30 kişiye, 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Cono operasyonu Gözaltılar var...Cono operasyonu Gözaltılar var...
Cono operasyonu Gözaltılar var...

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, kurşunlama, gasp ve benzeri suçlara karıştığı iddia edilen Cono aşiretinden aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiyi tespit etti.

Son dakika... Adanada Cono aşiretine eş zamanlı operasyon

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan mahallesinde 30 adrese, 500 polisin katılımıyla hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İlgili Haberler:

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadımPutin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cono Aşireti#Adana#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi