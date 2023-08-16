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Adana'da aşırı sıcak alarmı! Fırınını üç gün kapattı

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#Adana#Sıcak#Meteoroloji
Adanada aşırı sıcak alarmı Fırınını üç gün kapattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 09:37

Aşırı sıcaklar İç Anadolu ve ülkenin güney kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Adana’da fırıncı Ramazan Şeker, sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı. 44 yaşındaki Şeker'in dükkanının camına yazdığı, ‘Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız’ yazısı dikkat çekti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü.

Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı. Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker (44) ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki dükkanının camına, ‘Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız’ yazısını yazıp Mersin’e denize gitti.

Adanada aşırı sıcak alarmı Fırınını üç gün kapattı

Yazıyı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, “Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti” dedi.

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Cumali Kara isimli motokurye, “Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanada aşırı sıcak alarmı Fırınını üç gün kapattı

“3 GÜNLÜĞÜNE KENDİME İZİN VERDİM”

Zekeriye Şeker ise plajdan video yollayarak, “11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim” diye konuştu.

 

SICAKTAN BUNALAN GENÇ, ÇÖZÜMÜ KAFASINA KARTON GEÇİRMEKTE BULDU

Mardin’in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklardan korunmak isteyen bir vatandaş, kafasına karton geçirip caddede yürüdü. O anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla ilginç görüntüler oluştu.

Adanada aşırı sıcak alarmı Fırınını üç gün kapattı

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#Adana#Sıcak#Meteoroloji

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